El teatro de Banderas, la última joya de la Málaga cultural

Caridad Guerrero vive en Bruselas, pero se encuentra en la taquilla del Teatro del Soho Caixabank comprando entradas para ver «A Chorus Line», la obra que subirá el telón de este nuevo enclave cultural de Málaga, que nace en el regazo de Antonio Banderas como un sueño que se verá cumplido el próximo 15 de noviembre . Sin embargo, Caridad no vendrá hasta enero y lo hará atraída por el amor a los musicales. «Ya he visto esta obra en Londres y ahora quiero conocer su adaptación al español», remarca esta aficionada, que dice que volverá a la ciudad para poder presenciar el primer gran montaje que el actor va a hacer en su nuevo teatro. No le ha sido fácil conseguir entradas, pese a que su fecha es para dentro de dos meses. «He venido a la ventanilla porque por internet ya era complicado» , señala Guerrero.

En la misma situación está Josefina Pérez, malagueña que quería ir a ver la obra con una amiga, pero que no ha podido conseguir boletos juntas. «No había entradas» , afirma esta aficionada, que ha cogido la última butaca para uno de los primeros pases de diciembre, asiento junto a la pared y separada de la que va a ser su acompañante esa noche. Y es que el teatro sacó el pasado 18 de octubre 36.000 entradas a la venta que se están vendiendo a un ritmo de vértigo. La mayoría de ellas ya están agotadas, incluso hay sábados de enero en los que seleccionar localidad comienza a ser complicado. Se ha despertado un gran furor por esta nueva aventura de Antonio Banderas, basado en un producto que promete ser de excelsa calidad a juzgar por el horario espartano que llevan sus protagonistas para poner todo a punto.

«A Chorus Line» no es una obra cualquiera. Lluís Pascual y Antonio Banderas la eligieron porque cuenta el montaje de un musical desde dentro. El original de Michael Bennett lleva décadas triunfando en Broadway y siendo exportado a todo mundo, narrando las vidas reales de los actores de un musical detrás de los focos. Sobre las tablas 19 personajes en un reparto total de 29 artistas entregados, desde hace semanas, a grabar la actuación inaugural con letras de oro en la memoria de los asistentes.

Antonio Banderas durante uno de los ensayos de «A Chorus Line», la obra inaugural Archivo

Y esa pasión e ilusión se mezcla con la necesidad de ensalzar la apuesta cultural de la ciudad. «Se trabaja para aportar algo más a Málaga , añadir algo nuevo. Es un proyecto muy ambicioso, pero la estructura es buena para poder lograr lo que queremos», afirma Javier Domínguez, hermano de Antonio Banderas y uno de los gestores de este teatro, que no es solo un patio de butacas con un escenario tras el telón.

Aunque el proyecto va más allá. Se desarrolla en varias vertientes. Por un lado, es teatro y tendrá una programación capaz de atraer público de toda España, como ya hace «A Chorus Line», pero no se va a quedar ahí. «Hoteles, restaurantes, museos… Toda la ciudad podrá aprovechar la afluencia de público al teatro y se crearán sinergias que son muy positivas», explica Domínguez. «Ya se nota el efecto. Cada vez que se habla del teatro, se hace también de Málaga . Eso irá a más cuando entre en funcionamiento y más aún cuando las obras viajen», abunda Francisco de la Torre, alcalde de la ciudad.

«Es una gran noticia para la Cultura, pero también para el Turismo porque completa una oferta extraordinaria. Será un salto cualitativo muy importante en la ciudad », explica Nuria Rodríguez, delegada de Turismo de la Junta de Andalucía en Málaga, que añade que el teatro va a incrementar el número visitantes, tanto en la capital como en la provincia. «El que viene aprovecha y hace turismo, más en una zona con una de las mejores ofertas del mundo», subraya Rodríguez.

La taquilla del teatro es un constante ir y venir de público que buscan entradas para ver el primer montaje de Banderas en Málaga Francis Silva

Pero el Teatro del Soho es también un centro de producción de obras de primer nivel mundial. «A Chorus Line» acabará en Málaga el próximo 25 de enero, para viajar a Bilbao, luego estará en Barcelona y se prevé recalar en Madrid antes de irse a Nueva York. Es por lo que Antonio Banderas define este proyecto como un sueño «de Málaga y desde Málaga», siempre reinvirtiendo en engrandecer todas las líneas de actuación los posibles beneficios que se puedan obtener. « Reinvertir las ganancias en Málaga hace que la ciudad lo sienta como suyo y que medianas y pequeñas empresas aporten fondos, junto con los grandes patrocinadores, para que lo que proponemos sea una realidad», asegura Javier Domínguez, que es uno de los encargados de gestionar todas esas aportaciones.

A esto suma una tercera vertiente de generadores de talento en colaboración con la Escuela Superior de Artes Escénicas, donde habrá un segundo escenario y de donde ya han salido algunos de los protagonistas de este primer montaje. «No sólo va a ser un foco de atracción, sino que también posiciona a Málaga como una ciudad capaz de generar talento », subraya el alcalde de Málaga.

En definitiva, como concluye Francisco de la Torre, «un lugar brillante en todos los sentidos, por eso sólo podemos tener palabras de gratitud», afirma De la Torre, que sigue brindando todo el apoyo necesario del Consistorio a esta nueva idea de Antonio Banderas, que trata de hacer de Málaga un lugar de formación de profesionales ligados al teatro. El actor ya confesó que no sólo se tutelarán y educarán artistas, sino que también habrá cabida para todos aquellos profesionales necesarios para sacar adelante una obra en sus apartados técnicos, como vestuarios, iluminación o decorados.

Noticias relacionadas Antonio Banderas selecciona el elenco de «diamantes» para su sueño teatral