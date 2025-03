Pruebas PCR para todos los habitantes de Cuevas del Becerro, el pueblo con más coronavirus de Andalucía

Cuevas del Becerro es el municipio de Andalucía donde los cribados masivos han arrojados los peores datos. Así, el Gobierno regional ha decidido hacer este lunes PCR a todos los habitantes de este pequeño pueblo de la Serranía de Ronda de menos de 1.600 habitantes. La nueva unidad móvil de cribado se ha estrenado desde las 9.00 horas de este lunes allí, donde los primeros estudios arrojaron que el 71 por ciento de la población estaba contagiada. Hubo 130 positivos de 182 pruebas realizadas .

Las pruebas no sólo se harán el camión presentado el pasado viernes por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, sino también en el centro de salud, donde acudirán los menores de once años y los mayores de 75 años, a quienes se les cita por teléfono. Al resto de la población se les está citando mediante SMS para acudir a la unidad móvil , salvo a los vecinos que han dado positivo por test de antígeno o PCR recientemente, a los que no se les hará la prueba. A las personas con discapacidad que no puedan acudir, se les hará la PCR en su propia casa.

Para evitar aglomeraciones, desde la Junta de Andalucía han pedido a los vecinos de la localidad malagueña que lleguen a la hora a las que son citados . En caso de duda, pueden hacer la consulta a través de Salud Responde.

El municipio tiene contabilizada una tasa de contagio por cada 100.000 habitantes de 3.209,6 personas . Es la razón por las que las pruebas son obligatorias para todos los vecinos. El perfil del Ayuntamiento de Cuevas del Becerro recordó en redes sociales que la alta positividad del cribado realizado el viernes, con 130 positivos del total de 182 presentados (más de un centenar de personas no acudieron a esa cita).

«No nos gusta que la estrenen aquí. Una de las medidas es que nos van a hacer una PCR a todo el pueblo, a todos los que el pasado viernes no fueron convocados al cribado. No se hará a los que se hicieron el test el viernes ni a los que se la hayan hecho recientemente», informó el Consistorio, que afirmó que el no acudir puede derivar en la comisión de un delito contra la salud pública .

La regidora explicó a sus vecino que si toman estas medidas es porque es una medida de salud pública. «Aquí la pandemia no está controlada y han encontrado un número elevado de asintomáticos, 130 positivos que estaban haciendo vida normal y ahora están aislados y no van a seguir contagiando sin saberlo» , recordó García, quien dijo que había que tomarlo con «tranquilidad y paciencia». «Cuevas del Becerro tiene la situación que tiene y es prioridad», quedó escrito en las redes sociales del Consistorio.

El municipio se encuentra sin policía por el positivo del único agente local. Se han puesto a disposición de la Guardia Civil para que vigilen las entradas y salidas del municipio, que deben estar «totalmente justificadas». « Ahora pedimos esfuerzo y salir lo imprescindible, ir a un médico, a un banco y para de contar» , recuerda la regidora, que asegura que Protección Civil está activada para colaborar en todo lo posible. «Estamos muy nerviosos», reconoce la alcaldesa en el comunicado.