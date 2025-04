El «Melillero» y seis compinches responden en el juzgado por la agresión con ácido de Cártama

El «Melillero» y seis compinches están respondiendo en los Juzgados de Fuengirola , desde las 12.20 horas de este lunes, por la agresión con ácido sulfúrico a su exnovia y a una amiga de ésta el pasado martes en Cártama. El principal investigado es el «Melillero», que fue detenido el pasado viernes en Mijas sobre las 23.00 horas en un dispositvo con más de 200 agentes de la Guardia Civil. Junto al sospechoso de rociar con ácido a Sandra y Cristina también fueron arrestadas otras seis personas por haberle dado cobertura en su fuga y haberle ocultado de las autoridades.

Según fuentes consultadas por ABC, el principal investigado no ha colaborado con la Guardia Civil pero, en el registro al lugar donde fue detenido en el diseminado rural de Entrerríos, negó ante los medios de comunicación ser el autor de la brutal agresión a las dos chicas. «Yo no fui. No he hecho nada» , aseguró antes las cámaras, mientras los agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) lo subían al coche para devolverlo a los calabozos.

También tendrán que responder seis personas que le dieron cobertura. Entre ellas, e stán las personas que le consiguieron los vehículos, los que le dieron cobijo o los que sirvieron de distración a las autoridades en sus intentos de huida . En la investigación se trata de saber el papel de una persona que iba con él en el momento del ataque. Los testigos del suceso, desde un principio, dijeron que vieron a dos personas en el coche del agresor. Se trata de saber el nivel de implicación del supuesto agresor.

El juzgado tendrá que aclarar si la persecución del miércoles la protagonizó el «Mellilero» o fue un compinche. Un radar en Casabermeja (Málaga) detectó el coche usado en el ataque y comenzó una persecución hasta Mijas a más de 200 kilómetros por hora, cuando el vehículo fue abandonado junto al cementario musulmán de Las Lagunas . Se trata de cerrar con certeza quién era el conductor del coche, en cuyo volante siempre se situó al principal investigado.

La búsqueda siguió el jueves y el viernes volvió a haber una nueva persecución. En esta ocasión, dos motos similares salieron del escondite por el Camino de Coín en dirección a Entrerríos . Uno era un señuelo, que también fue detenido, al igual que las personas que lo habían ocultado y los propietarios del lugar donde fue arrestado escondido debajo de una cama.