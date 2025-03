Desnudos con mascarilla: el complejo naturista más antiguo de España se adapta al coronavirus

Costa Natura es un pueblo andaluz en Estepona, que guarda el honor de ser el primer espacio naturista reconocido por la legislación en España . Fue fundado en 1979 para ser un lugar familiar en el que poder quitarse la ropa sin complejos, pero ... la pandemia ha hecho modificar ciertos hábitos. La mascarilla se ha convertido en una prenda obligatoria, como el gel desinfectante, cuyos dispensadores están repartidos por todo el residencial, donde hay 190 cotizados apartamentos . «Los espacios se ocupan al 75 por ciento y en el jacuzzi sólo puede estar una persona. En la piscina, se han limitado las tumbonas y, cuando un cliente las abandona, hay un chico que las revisa y desinfecta», señala José Manuel Tauste, recepcionistas del resort.

Un espacio seguro, reconocen los residentes, entre los que se encuentran familias como niños que llegan en busca de la libertad que supone estar sin ropa. Hay británicos, holandeses, suecos, franceses o de la propia Málaga, que son vecinos de otra familia llegada desde Valladolid, que se dispone a ir a la playa con los niños. «Es una forma de vida» , dice la madre de familia, mientras recoge toallas y juguetes para poder bajar al mar, con el que hay acceso directo desde el complejo. « La playa es pública y, siempre te encuentras algún mirón , pero aquí dentro estamos seguros», asegura su vecino malagueño.

«Es un espacio de libertad y respeto. Sólo somos gente normal sin ropa . No importa si eres gordo, flaco, guapo… No importa. Lo único es la liberación que sientes al quitarte la ropa en un ambiente saludable incluso para los niños», explica John Holloway, que es miembro del comité de propietarios y expresidente del mismo. Este británico es uno de los residentes más antiguos. Compró su apartamento hace 16 años, pero lleva ocho viviendo de forma permanente en este complejo. Cuando se jubiló decidió mudarse. «Es un lugar donde te liberas» , explica Holloway sentado en el restaurante de la piscina.

Un lugar donde se extreman las medidas de higiene, como en la sauna o el restaurante. «Nadie se sienta desnudo. Hay quien se viste y a quien le ponemos unos pareos para que el cuerpo no esté en contacto con las sillas», señala Anita Kramer, una holandesa que cambió su negocio en el Puerto de la Duquesa de Manilva por este resort naturista. «Soy nudista, pero no aquí por respeto. Este es mi trabajo» , afirma la administradora del local, que dice que atiende a personas de 22 nacionalidades y que ha ganado tranquilidad. «Es gente muy respetuosa y que no da problemas», abunda Kramer, que cumple su sexto año enamorada de Costa Natura.

La playa naturista de Estepona es pública F. Silva.

Parques infantiles, gimnasios, un quiosco, que sirve de chiringuito para la playa, o las zonas deportivas. Un complejo que se destapa también como un negocio redondo, donde un apartamento de 43 metros cuadrados está a la venta por 140.000 euros. «Es un lugar donde todo el que viene de vacaciones quiere volver» , explica Holloway, que dice que la sociedad de los propietarios para gestionar los alquileres de los apartamentos cuando los resientes no están movió el año pasado 1,3 millones de euros.

Dependiendo del tipo de apartamento, los gastos corrientes pueden estar entre los 1.900 euros de los estudios más pequeños a los 3.800 euros de los de tres habitaciones. Se venden pocos, por lo que muchos clientes llegan para arrendar con precios establecidos que oscilan desde los 44 euros en enero para los estudios más simples a los 190 euros por noche los apartamentos más grandes en agosto. Costa Natura, además, asegura que una serie de servicios de consejería, como si se tratara de un hotel , para todos los 190 apartamentos con opciones como la limpieza del apartamento.

Sin embargo, ni los precios, ni los servicios, ni las instalaciones, ni la historia, ni tampoco la promesa de ser un espacio de libertad, en el que poder hacer nudismo con todas las garantías, ha librado al complejo de la crisis que ha supuesto la pandemia. Según explica Holloway, este año las ocupaciones están 50 por ciento , en gran medida por que los clientes internacionales no han llegado a la Costa del Sol.