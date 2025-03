El ‘legionario’ que ha puesto en jaque al Gobierno por el 'caso Gali' desde Málaga

La exministra de Exteriores, González Laya , se sienta este lunes ante el juez para responder por la llegada a España con pasaporte falso de Brahim Gali, líder del Frente Polisario . Lo hace por una denuncia de Antonio Urdiales (Málaga, 1952) que ... investiga el Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza. «Soy un afectado de esta decisión del Gobierno, por eso denuncié. Para ir en coche a Marruecos tenía que ir a Francia y decidí saber por qué se ha dado esta situación que afecta a tantas familias », señala el abogado, casado con una marroquí y al que el cierre de fronteras que decretó Mohammed VI como respuesta impidió que pudiera circular con normalidad para ver a la familia de su esposa en Tánger.

Su escritorio es un sinfín de carpetas. En la mayoría de las que están cargadas de documentación está el nombre del líder del Frente Polisario. «Nadie me va a decir quién es Brahim Gali», señala este letrado. Mira al pasado para reseñar que fue legionario en El Aaiún entre 1973 y 1975, «cuando éste mataba a españoles» . Lo acredita un diploma en la pared de su oficina, antes entrar a un salón árabe con las paredes azules que da al despacho donde tiene su escritorio.

Tras licenciarse con el camello de estar en Sáhara en la solapa de su uniforme de gala, decidió hacerse abogado. En 1977 se sacó la última asignatura de la carrera, como reza su certificado de notas. « No defiendo los intereses de Marruecos, ni de Argelia, ni del Frente Polisario. Sólo los de España y los de 300 asesinados por Brahim Gali, cuyos casos no están ni tan siquiera judicializados en nuestro país», afirma este abogado.

Recomienda a la exministra González Laya que sea honesta y cuente la verdad sobre cómo se tomó la decisión de acoger a Gali en España. « Aunque la causa acabe en el Supremo », concluye. El abogado aclara que los artífices de la entrada «de este terrorista» -como lo define- en España pueden haber cometido varios delitos graves como « encubrimiento de un genocida , prevaricación y, si se demostrara alguno de los dos, hasta malversación de fondos por la factura de los medios utilizados para traerlo de forma oculta y llevarlo al hospital».

«Quiero saber qué paso con la denuncia que se hizo en la Audiencia Nacional en 2012 por el asesinato de casi 300 españoles en el Sáhara»

Con las causas que abrió contra el líder del Polisario el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, asegura que son su motivación para llevar adelante este caso contra quien define como un «terrorista español con pasaporte falso argelino». «Quiero justicia y saber también qué paso con la denuncia que se hizo en la Audiencia Nacional en 2012 por el asesinato de casi 300 españoles en el Sáhara», asevera Urdiales.

No va a ser sencillo, pero Urdiales tira de historia familiar para señalar que no se va a rendir ante nada. No en vano, este abogado es el quinto de ocho hijos del teniente coronel de aviación Urdiales, coronel jefe del aeropuerto de Málaga entre 1960-1975, y Concepción Gálvez , la última descendiente que conservaba ese primer apellido del militar Bernardo de Gálvez, único español cuyo cuadro está colgado en el Capitolio de los Estados Unidos por ser unos de los héroes de la independencia americana.

A eso suma un carácter fuerte, que le ha envuelto en la polémica en más de una ocasión. Hasta le jugó una mala pasada cuando era acusación popular de Filesa. El juez le llegó a pedir una fianza de cien millones de pesetas para seguir con esa representación, tras pedir la recusación del tribunal y ser sancionado con 100.000 pesetas de multa. «Aquella denuncia se redactó en esta mesa», señala este veterano abogado, que recuerda su participación representando a un colectivo de trabajadores en Intelhorce y también cómo fue uno de los letrados en Malaya . Ahora quiere poner en jaque al Gobierno de Pedro Sánchez por la acogida de Gali.