Los rusos de Andalucía: «No queremos que nuestros hijos sufran los horrores de la guerra»

La población rusa de la Costa del Sol pide paz. «No queremos que nuestros hijos vivan el dolor y los horrores de la guerra», explica Irina Chistyakova, miembro de la directiva de la Unión de Organizaciones de Compatriotas Rusos en España, quien añade que nadie esperaba acciones militares en Ucrania por parte de Rusia. «Ucrania, Rusia y Bielorrusia somos tres pueblos eslavos hermanos con una historia, cultura y religión comunes», resalta Chistyakova, que vive en Marbella.

La portavoz de esta asociación incluso justifica el ataque en la guerra de 2014. «El gobierno de Kiev desató una guerra civil contra su propio pueblo ucraniano sólo porque éste último quiso seguir hablando su idioma que es ruso», reseña mientras narra que en estos ocho años han muerto más de 13.000 personas , «entre ellos muchos niños».

Esta ciudadana rusa explica que es Ucrania la que rompió los 'Acuerdos de Minsk'. Recuerda que el Donbás seguía sufriendo bajo los ataques y bombardeos del ejército ucraniano. «Para salvar a los habitantes del Donbás del genocidio, Rusia finalmente reconoció la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, lo que provocó más bombardeos del ejército ucraniano y más muertes«, reseña Chistyakova, quien data en más de 100 000 mujeres, ancianos y niños los evacuados a Rusia.

«Creo que si se hubieran cumplido los 'Acuerdos de Minsk' , este conflicto militar nunca hubiera ocurrido», resalta la directiva de la asociación rusa en Marbella, quien dice que su hijo vive en Rusia y su novia es ucraniana, algo común entre estos dos pueblos.

Su visión es la versión oficial de Rusia en el conflicto, en la que la mayoría de los ciudadanos no quieren entrar. «No hablamos de política» , explican en la Fundación de Amigos de Rusia. Es lo más habitual. La mayoría de las llamadas que ha realizado ABC han sido declinadas con diferentes versiones. Desde quien decía que no estaba de acuerdo con la guerra, pero en medio de un conflicto no era el momento de criticar a su país , al que está preocupado porque su hijo sea alistado al que dice que apoya a al presidente Putin para detener el «genocidio nazi» de sus hermanos eslavos.

Efectos en España

También hay quien lo ve «una agresión a un país soberano que sufre una guerra desde hace ocho años». Es la visión de Svetlana Ciliuta, portavoz de Nash Dom, la asociación de ruso parlantes de Marbella, quien señala la población tiene susto, preocupación porque nada justifica que Putin haya lanzado los misiles. «Al frente no va Putin ni los generales , si no niños de 18 años que van a morir», apunta Ciliuta, quien dice que el ataque se realiza «interés económico».

Una guerra que tendrá graves consecuencias para la población. Svetlana Ciliuta explica que el bloqueo que se va a llevar a cabo traerá problemas para viajar a Rusia a ver la familia y, sobretodo para los que mueven dinero entre ambos países. «Hay mucha preocupación por la gente que tiene alquileres y manda el dinero de las rentas a Rusia. Ahora no saben si van a poder hacerlo o si perderá valor«, explica la portavoz de Nash Dom.

Del mismo modo, Irina Chistyakova explica también que, debido a las sanciones impuestas por la Unión Europea, el negocio de los empresarios españoles del sector turístico y inmobiliario se verá afectado. «No habrá turistas rusos en España» , afirma la portavoz de la Unión de Organizaciones de Compatriotas Rusos en España.