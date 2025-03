El alcalde de Málaga vuelve el lunes al Ayuntamiento tras recuperarse por completo de su lesión cerebral

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre , retoma el próximo lunes su actividad después de cinco semanas en las que ha sucedido lo inaudito: no ha pisado el Ayuntamiento que preside. El culpable, el accidente cerebral que le sobrevino el pasado 11 de abril y le obligó a pasar por quirófano de urgencia .

En el que se supone será su último mandato, a sus 77 años de edad y sin recambio aparente, el regidor afronta la que puede ser su etapa más dura al frente del Consistorio. Además de gestionar los restos de la pandemia , a primeros de mayo la «espantada» de un concejal de Ciudadanos le dejó en minoría .

De la Torre dio el gran susto (y el primero de salud en sus dos décadas como alcalde) un mes después de que comenzara el confinamiento. El sábado 11 empezó a sentir fuertes dolores de cabeza y su familia decidió trasladarlo al hospital. Allí se le diagnosticó una colección hemática intercraneal , pequeño derrame cerebral que mayoritariamente suele venir generado por un golpe anterior.

La intervención fue un éxito y su recuperación fulgurante . Sólo tres días más tarde el regidor recibía el alta hospitalaria, dejando maravillados a los médicos que se encargaron de tratarlo .

Desde entonces ha estado su domicilio. Aunque parezca imposible en un administrador que suele acudir a su despacho de lunes a domingo , alejado del teléfono y sin intervenir en las decisiones que se han ido tomando en el Ayuntamiento, al frente del cual como alcaldesa accidental ha estado Susana Carillo .

El pasado 22 de abril, De la Torre se presentaba a su primera revisión tras salir del hospital. Se le practicó un TAC que reveló la completa desaparición de la lesión por la que fue operado y volvió a concitar el elogio de los médicos. «Su situación neurológica es perfecta», resumieron. Pero insistieron en la necesidad de que continuara alejado de la vorágine. Más aún teniendo en cuenta la situación crítica actual.

Y el alcalde ha sido obediente . Durante este tiempo, sólo se le ha podido ver dando algún paseo junto al mar en compañía de una de sus hijas cuando las reglas del confinamiento se han ido relajando.

Hoy viernes se ha sometido a la última de las revisiones , tras la que ha recibido el alta. Se le ha practicado otro TAC y el resultado ha sido satisfactorio.

Así las cosas, el lunes a las nueve de la mañana presidirá ya el gabinete de crisis telemático que se reúne diariamente para hacer seguimiento de la respuesta municipal ante la crisis sanitaria y social del coronavirus.

Posteriormente, a las 12.00 horas participará en la presentación, también por videoconferencia, del informe COTEC 2020 , según ha informado el Ayuntamiento a través de un comunicado.

Momento complicado

Pero la reincorporación de De la Torre no va a llegar en el mejor de los momentos. De un lado, tendrá que atender a las dificultades del momento actual, con la crisis económica motivada por el coronavirus pegando fuerte en una ciudad que ha consolidado su crecimiento de la última década en el turismo.

De otro, se le han complicado como nunca las matemáticas que le permiten sacar sus decisiones adelante. El pasado 4 de mayo, justo el día en que cumplía 20 años al frente de la alcaldía, Juan Cassá , uno de los dos concejales de Ciudadanos (fuerza con la que pactó un gobierno de coalición) anunciaba que abandonaba el partido naranja y pedía su pase al grupo de no adscritos .

Por culpa de esta espantada su gobierno local se ha quedado en minoría . A expensas, para todo, de lo que pueda decidir Cassá. Quien no ha explicado públicamente los motivos de su huida , más allá de un escueto mensaje en sus redes sociales en el que lo asociaba a la elección de la nueva dirección de Ciudadanos. Su ex partido le ha pedido que entregue el acta de concejal , petición para la que no ha existido respuesta.

Por el momento, ninguno de los grupos de oposición ha expresado su voluntad de promover una moción de censura para remover a De la Torre. En un contexto como el actual, y con el elevado grado de aceptación y cariño con que cuenta el alcalde , una maniobra para echarle con el apoyo de un edil tránsfuga podría entrañar muchas más consecuencias negativas que positivas.

En el gobierno local, conformado por los 14 concejales del PP más la portavoz de Ciudadanos, Noelia Losada (delegada de Cultura y Deporte), lo que más preocupa es que cada decisión ahora tendrá que ser consensuada con el díscolo Cassá . El concejal que hundió las expectativas electorales de Cs en Málaga. Y sus expectativas son toda una incógnita.

