Diez horas de viaje con dos riñones en su taxi de Málaga a Barcelona

Antonio de los Ríos (Málaga, 1958) es taxista desde hace 38 años. Durante gran parte de su jornada laboral se dedica a transportar viajeros por la capital de la Costa del Sol, pero de vez en cuando suena el teléfono con un encargo muy especial. ... La llamada es de la Organización Nacional de Trasplantes, institución sanitaria con la que colabora en Málaga desde hace ya 30 años. Su cometido es llevar órganos donde se le requiera con la finalidad de hacer posibles los trasplantes. «Es bonito, porque en ese momento siento que reparto vida a personas que lo necesitan» , explica el taxista, que el pasado martes se marchó con dos riñones en una nevera hasta Barcelona para salvar la vida de un paciente del Hospital del Mar. «Lo peor fue el atasco en la Barceloneta. Esa zona es terrible», recuerda Antonio de los Ríos a ABC.

La Organización Nacional de Trasplantes le requirió para que a las 21.00 horas estuviera en la puerta del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Allí, un equipo médico había extraído a un donante dos riñones, que debían llegar a Barcelona lo antes posible. «Normalmente, los hubiera llevado al aeropuerto, pero con el coronavirus no había vuelos a esa hora para transportar los órganos », afirma el taxista, que agarró la nevera y se marchó a Barcelona , donde un paciente esperaba para que le fueran implantados.

Así, Antonio cogió aquella caja de seguridad de las manos de un sanitario, la acomodó en el taxi y pisó el acelerador. «Tengo un coche adaptado para minusválidos. Los órganos suelo llevarlos a mi lado, bien colocados y asegurados, para que no se mueva nada dentro de la nevera », detalla a ABC el taxista, quien explica que hay que hacer el trayecto rápido, pero respetando los límites de velocidad. «Hay que llegar con los órganos», apunta. Sobre las 7.00 horas del pasado miércoles estaba en la puerta del hospital catalán. Allí recogieron los dos riñones para efectuar la operación, mientras Antonio de los Ríos, con el deber cumplido, regresaba a Málaga.

Volvió a casa a las 19.00 horas del miércoles. «Para atrás vine más tranquilo. Me paré a descansar», señala el conductor, que no tuvo mucho tiempo de relajación en su domicilio, porque volvió a sonar el teléfono esa misma noche y era otra vez la Organización Nacional de Trasplantes. En esta ocasión tenía que estar en el Hospital Regional ‘Carlos Haya’ de Málaga a las 21.00 horas. Le esperaban otros dos riñones, esta vez con destino a Sevilla . «Por el cansancio le dije a mi esposa que me acompañara, por si tenía que conducir ella», reconoce De los Ríos, que explica que los órganos llegaron unas dos horas después al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla para otro paciente.

«Lo importante es la donación. Si no hay un donante no se puede salvar ninguna vida»

Desde hace tres décadas, Antonio acumula kilómetros porteando órganos. «Me conozco casi todos los hospitales de España» , añade. En la memoria mil anécdotas, como las veces que tiene que ir escoltado por la Policía o la Guardia Civil para llegar a tiempo al aeropuerto para entregar un órgano. Así fue cuando llevó los riñones para el trasplante cruzado entre hospitales de Málaga y Roma , que permitió sanar a dos personas.

No sólo órganos, a veces, hay que llevar cirujanos para efectuar la extracción del cuerpo y llevarlo hasta otro hospital. En un viaje de este tipo a Cádiz, antes de estar construida la carretera de Los Barrios, se encontró en Jerez de la Frontera con el gran premio de motociclismo. «Aquello era un caos. Me tuvo que escoltar la Policía y el helicóptero pedía que abrieran paso con la megafonía» , recuerda el taxista, que en su haber también tiene algunos sin sabores, como aquella vez que, camino de Sevilla, se tuvo que volver con un corazón en Estepa porque el paciente había muerto.

Pese a esto, no desfallece. Cuando suena el teléfono, Antonio siempre acude presto a ayudar. «Lo importante es la donación. Si no hay un donante no se puede salvar ninguna vida» , afirma el taxista, rehuyendo del protagonismo por una labor que le ha valido el reconocimiento de los doctores que cuentan con su pericia al volante para asegurar que los órganos llegan en buen estado a su destinatario. «Ese respeto es una de las cosas más gratificantes que he conseguido con esto», afirma De los Ríos.