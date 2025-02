«El Gobierno debería haber puesto a Marbella como ejemplo de destino seguro»

«Son unos impresentables» . La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, no se esconde en sus calificativos al Gobierno que preside Pedro Sánchez, al que acusa de haber impedido avanzar a la Costa del Sol en el desconfinamiento por una decisión meramente política. «Coges cualquier indicador del distrito sanitario y están de libro. No sabemos la razón de seguir cerrados . No han dado explicaciones; por criterios objetivos, tanto sanitarios y epidemiológicos, no se entiende la decisión», asevera a ABC Muñoz, que es médico de profesión y pertenece al comité de crisis del Área Sanitaria Costa del Sol.

¿Por qué cree que se ha quedado fuera la Costa del Sol?

El único criterio encima de la mesa debe de ser político. La Costa del Sol tiene un nivel de contagio y prevención, así como de previsión de actuación en caso de un nuevo pico, que es de los mejores del país. Las cifras de Andalucía están muy por debajo de la media nacional. Sanitariamente estamos preparados. En el caso de Marbella con los test, envíos de mascarillas y todo lo que se ha hecho en desinfección, se está a la altura de cualquier nación del mundo. Si Marbella fuera un país, sería el tecero en test realizados por delante de España. La decisión se debe a otro tipo de motivos que no han explicado. De manera inmediata tienen que rectificar. Antes del fin de semana deberían cambiar esta injusticia. Nosotros nos basaremos en los datos reales para promocionar un destino seguro. Contaremos con la Junta de Andalucía y con el sector, que ha mostrado su indignación por esta medida.

¿Qué es lo que más preocupa?

La falta de motivación, apoyo y empatía del Gobierno. Hemos conocido, días después de la decisión, que en tres horas cambiaron de opinión, diciendo que sí pasábamos de fase, luego que una parte y al final ninguna. Eso demuestra que el Gobierno no es consciente de lo que la Costa del Sol aporta a la región y al país. ¿Hubieran actuado igual en un territorio de País Vasco, Cataluña, Baleares o Canarias? No han sido capaces de ver el daño que se hace a la zona. El Gobierno se ha cargado la parte que más va a pesar para decidir un destino, que es la seguridad sanitaria y, por tanto, la fiabilidad y la tranquilidad de que estás a salvo. Lo ha hecho con un criterio arbitrario, sin tener datos, porque deberían habernos puesto de ejemplo, como un destino seguro, porque los criterios que se pedían en número de contagios diagnosticados por PCR y número de camas en caso de un repunte se cumplen.

También se habla de un criterio de control de la movilidad…

Es una tomadura de pelo decir eso. El Gobierno debería haber hecho lo mismo que cuando metieron la pata con las peluquerías o cuando dijeron que los niños podían ir a las farmacias y a los supermercados, pero no a pasear: rectificar. Su falta de objetividad puede suponer un revés muy importante para el destino, porque su imagen se ve perjudicada por una decisión política sin criterios sanitarios.

¿Cuáles van a ser los efectos más negativos?

El hecho de que se pueda avanzar en la desescalada una semana antes o después repercute en los comercios, en la vida social o en reanudar la economía para las empresas con ERTE, pero el verdadero problema más a largo plazo es la imagen para garantizar que somos un destino seguro. Ahí no sabemos qué efectos tendrá esta decisión. Pero es cierto que otras comunidades con mucho peso turístico, como Canarias o Baleares, pueden acreditar esa seguridad sanitaria y ponerla en valor. La Costa del Sol no puede hacerlo por una arbitrariedad. ¿Qué puede suponer? Pues, por ejemplo, muchas provincias lanzan ya la apertura de los campos de golf a nivel internacional y nosotros no podemos competir.

¿Qué medidas se deben tomar para remontar?

Espero que por la fortaleza del destino el parón no tenga demasiada repercusión, pero ahora hay que redoblar esfuerzos para suplir lo que nos están negando. Espero que la Costa del Sol no se vea manchada y salga adelante, a pesar de todo. Este destino turístico debería tener a todas las administraciones remando a favor y no castigándola con criterios falsos. El resto de gobiernos haremos todos los esfuerzos posibles para paliar la falta de apoyos. Parece mentira que haya que remar siempre en contra de un Gobierno que se empeña en aplicar criterios negativos a los territorios donde hay otro color político.