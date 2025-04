Coronavirus en Andalucía: médicos jubilados que ayudan al rastreo del Covid-19: «Es como ser detectives»

La pandemia de la Covid-19 ha dejado un panorama sin precedentes que está requiriendo tomar medidas excepcionales. Con un sistema sanitario, ahora en lo que atención primaria se refiere, colapsado por la avalancha de positivos, toda ayuda es poca. Desde que el virus se ... convirtiera en protagonista de nuestro día a día, han sido innumerables las iniciativas y esfuerzos de sanitarios e investigadores por doblegarlo, pero también de la sociedad civil, convencida de que la pesadilla en la que se ha convertido este 2020 solo cesará si se trabaja en equipo.

Con ese espíritu, desde el inicio de la pandemia más de un millar de voluntarios se han ofrecido a colaborar en hospitales y centros de salud de toda Andalucía para ayudar a aliviar la presión asistencial que ha traído el coronavirus. La malagueña Gemma Ramírez es una de ellas. A esta hematóloga jubilada casi no le ha dado tiempo a colgar la bata después de retirarse el pasado mes de diciembre. Desde hace una semana colabora como rastreadora en un centro de salud de Málaga, donde ayuda a localizar hasta el último contacto de los positivos en SARS-CoV-2.

«Esto tiene poco que ver con ser médico. Es más como ser un detective», asegura la doctora a ABC tras acabar su jornada de rastreo. Ramírez está en la lista de médicos veteranos del Colegio de Médicos de Málaga, que precisamente esta semana ha puesto en marcha un curso para rastreadores de Covid-19. La doctora ha aparcado de momento sus planes de «vida contemplativa» para frenar la curva de contagios. Para ella, lo de estar de brazos cruzados -jubilada o no- encaja poco en su forma de ser, «activa por naturaleza».

Descubrir que era Rh negativa en una prueba que le hicieron en el colegio la llevó a estudiar Medicina. Lo hizo en Sevilla, donde tenía a su familia, pero se trasladó a Málaga para trabajar en Hospital Carlos Haya, donde comenzó a ejercer en 1973 . Desde entonces ha ocupado distintos puestos de responsabilidad en los servicios de hematología de la sanidad publica malagueña y nunca, en todos sus años de trayectoria, confiesa haberse enfrentado a una situación como la actual.

«Espero que con el interés y la paciencia que estamos poniendo, podamos serles de ayuda a los colegas que están en activo», confiesa la doctora, que considera «una obligación moral» consigo mismo y con la sociedad arrimar el hombre durante la crisis sanitaria. «Los médicos somos médicos toda la vida. Yo necesito echar una mano porque veo a los compañeros muy desbordados y también hay que dedicar tiempo a otras patologías», explica.

Tras más de 40 años en activo, incorporarse al rastreo de casos está siendo todo un proceso de aprendizaje para Gemma, que alaba la labor del personal sanitario en la formación de los voluntarios. «Llamar por teléfono es lo fácil, pero después toca registrarlo en un sistema informático , y eso a los mayores nos viene un poco más grande», confiesa con humor.

«Había sido una doctora mayor pero activa, y en cuestión de segundos pasé a convertirme en una persona mayor con factores de riesgo» , cuenta sobre el día en que dejó de pasar consulta. El destino, o su propia condición, han hecho que sus planes de jubilación pasen a un segundo plano.

Ramírez es una defensora a ultranza del voluntariado , fundamental cuando, como en el caso de España y por cuestiones políticas, la contratación de profesionales parece no llegar nunca. De hecho, presume de haber impulsado la presencia de voluntarios en el Hospital Clínico de Málaga y ahora que le toca ser una de ellas, dice sentirse «muy orgullosa».

La doctora reconoce que no es lo ideal que médicos ya jubilados se hayan tenido que sumar a los rastreos, pero a la vez, cree que pueden aportar tranquilidad y transmitir a los enfermos «que están en buenas manos» . Como médicos, saben valorar el historial clínico de los pacientes y transmitir bien las recomendaciones sanitarias, lo que resulta imprescindible cuando llegan cuestiones médicas desde el otro lado del teléfono.

Aun así, insiste en que es la sociedad civil en general la que «tiene que dar la talla». Cada uno en su campo mientras el virus siga entre nosotros. «No sabemos si la vacuna va a ser eficaz o no, ni qué clase de inmunidad va a crear. Estamos aprendiendo mucho de su comportamiento clínico, pero no sabemos por dónde nos va a salir», explica la doctora, que en estos días recuerda los años negros del sida. «En los 80 no teníamos ni idea y al final, aunque no tiene vacuna, con el tratamiento se logró cronificar la enfermedad».