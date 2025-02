Sólo los ERTE empujan a algunos chiringuitos de Málaga a abrir tras pasar a la fase 1 este lunes

Los empresarios de playas en Málaga vaticinan un cierre masivo de los chiringuitos este lunes. El paso a la fase 1 de la desescalada diseñada por el Gobierno no garantiza la apertura de estos establecimientos, que en algunos casos están inmersos en reformas. Manuel Villafaina, presidente de la patronal en la provincia, ya tasó en ABC que el 99 por ciento de los locales permanecerían con la persiana bajada , pese a tener posibilidad de abrir. Sin embargo, algunos sí que estaban este sábado preparando sus negocios para la apertura esta semana. Eran muy pocos, rarezas en una línea de costa sin actividad. Explican que lo hacen empujados por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

En La Moraga en Los Álamos (Torremolinos) media docena de personas están limpiando y organizando el chiringuito. «Es una sensación muy rara, como si fuéramos a abrir la primera vez», afirma Miguel Ángel Muñoz, quien explica que todo el establecimiento es terraza y que necesita volver a dar comidas para ir recuperando a sus trabajadore s. De una primera tacada saldrán del ERTE la mitad de la plantilla y la idea es tenerlos a todos trabajando antes de que termine el primer mes.

Como este propietario, muchos otros han echado cuentas. La conclusión ha sido abrir cuanto antes para que la obligatoriedad de mantener a los trabajadores seis meses tras el ERTE no les haga otro agujero económico. Los empleados de estos restaurantes trabajan durante nueve o diez meses al año, el resto del tiempo van al desempleo. Cuando vuelven los turistas a las playas, se les contratar otra vez durante otros casi diez meses. El temor de muchos de estos empresarios es que si recuperan a los trabajadores el 30 de junio se puedan ver en diciembre cerrados, pagando las nóminas, pero sin recibir ingresos .

«No va a ser rentable, pero tengo que recuperar a la gente. A muchos los tengo que ayudar económicamente porque ya no tienen ingresos y no han cobrado los ERTE », añade Facundo Juárez, que está preparando el Andalucía Playa en Los Boliches (Fuengirola), con la intención de abrir a mediados de semana. «No lo haremos el lunes, porque hay muchas cosas que no sabemos aún cómo hacerlas. Tardaremos unos días en ponerlo todo en orden», reseña este empresario, que ya ha sacado del ERTE al 50 por ciento de sus trabajadores y que irá recuperando a más personal conforme le vaya haciendo falta.

La intención de estos empresarios es llegar al 28 de mayo con todo organizado –fecha estimada por los chiringuitos para la apertura de las playas al baño–. «Son muchos cambios y queremos llegar al día que abran las playas con todo afinado, hay que adaptarse, tenemos mucha incertidumbre y ansiedad por saber cómo tenemos que hacer las cosas », relata Juárez.

Hasta el 28 de mayo no tiene previsto abrir La Sardiná de Los Álamos. «Hay que revisar y adaptarlo todo para poder abrir con garantías» , señala Enrique Ramos, quien explica que este año va a ser complicado tener una rentabilidad en el negocio, pero que «no queda más remedio» que abrir al público.

Recuperará a la mitad del personal con la intención de estar operativos cuando las playas se abran al baño. «No puedo pagar diez nóminas si no tengo clientes», afirma este propietario, quien asegura también que los chiringuitos no necesitan a la playa para sobrevivir. «Se puede estar sin las playas abiertas al baño, hay que tener en cuenta que tampoco sabemos en qué condiciones se van a abrir, ni cómo llegarán los bañistas », concluye Ramos.