Grave un guardia civil con Covid-19 en la UCI del hospital de Antequera

Un agente de la Guardia Civil de Antequera se encuentra ingresado en el hospital comarcal de esta ciudad malagueña. Según informa su familia, el último parte médico aseguraba que estaba «grave, pero estable» por una neumonía provocada por una infección de coronavirus . Enfermedad en la que ha dado positivo tras hacerle el test en el hospital, después de acudir al centro sanitario el jueves de madrugada.

Las mismas fuentes aseguran que este pasado domingo, se encontraba entubado, enganchado a un respirador y luchando por su vida . «En las últimas horas estaba bien», explican sus familiares, que esperan al próximo parte para ver la evolución del enfermo.

F.M.C. es un agente de 58 años de las patrullas de tráfico. Estuvo en las motos, pero últimamente estaba en la patrulla. Seguía activo, incluso haciendo controles. Tiene casi cuarenta años de servicio en municipios de Gerona, Ciudad Real, Valencia y luego en las localidades malagueñas de Cuevas Bajas y Antequera, su último destino. Con 16 años entró en la Legión , pero salió a los 18 años para hacerse agente de la Benemérita.

En su puesto de trabajo ha estado hasta que la enfermedad lo apartó, cuando ya los síntomas eran tan graves que no podía continuar con su labor. No fue al médico porque no había cita , pero llevaba tiempo sintiéndose mal. Había presentado la sintomatología compatible con la enfermedad. No tiene afecciones previas y su familia dice que las últimas analíticas le salieron bien.

El martes empeoró

Sus allegados explican que llevaba un mes, más o menos, con un resfriado que no se le curaba, pero el pasado martes empeoró mucho. «Dejó de comer porque se sentía muy mal» , añaden sus familiares, quienes explican a ABC, que dos días después fue cuando acudió al hospital y acabo ingresado en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permanece desde entonces.

En el caso del cuartel de Antequera, los compañeros aseguran que hay dos agentes con síntomas, pero que no están confirmados y que se han activado los protocolos pertinentes para acabar con el virus en el cuartel. No hay confirmación oficial sobre esto. Por otro lado, ABC ha tenido conocimiento, mediante fuentes del cuerpo, que otro agente estaría en cuarentena en Ronda también por un posible contagio por coronavirus.

