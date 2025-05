El arte «fake» de la operación «Malaya»: Ni Van Dyck ni Sorolla ni Dalí

En pleno estallido de la operación «Malaya», la Policía Nacional descubrió en 2006 casi 400 obras de arte en una nave del Parque Joyero de Córdoba , propiedad del empresario Rafael Gómez «Sandokán». Los agentes las confiscaron e hicieron tasaciones millonarias. Se destacaron cinco por encima de todas , que eran propiedad del empresario Carlos Sánchez. El juzgado las requirió para que sirvieran como pago para las responsabilidades civiles derivadas de la corrupción. Y sin embargo, catorce años después, la Sección Primera de la Audiencia de Málaga sigue buscándolas, como ha confirmado el TSJA a este periódico. Porque aunque en la sentencia condenatoria a los principales artífices de este caso de corrupción, dictada en 2013, aparece que fueron entregadas, su pista se ha perdido .

No fueron al juzgado, pero tampoco llegaron nunca los cuadros al Museo de Patrimonio Municipal de Málaga de La Coracha en 2011. Tras el fallo judicial, el entonces edil de Cultura malagueño Damián Caneda dio la batalla para poder montar una exposición con ellas. La dirección del museo y la Junta de Andalucía había encargado una evaluación de las mismas.

Desde un principio se puso en el foco el «Retrato de William Cavendish» , que se atribuyó a Antón van Dyck y se tasó en 1,5 millones de euros. También se estipuló un precio de un millón de euros a una obra atribuida a Sorolla titulada «Antes de la corrida», que tras ser recuperado en Bruselas hace una semana se difundió que tenía un valor de tres millones de euros. Pero, ¿son en realidad obras maestras?

El supuesto van dyck fue llevado ante expertos del Museo del Prado para saber la autenticidad del cuadro. Fuentes de aquella evaluación explican a ABC que el cuadro no tenía una técnica uniforme. Determinaron que se trataba de «un trabajo de taller» . El retrato habría sido hecho por un aprendiz del maestro flamenco, para luego ser rematada por Antón Van Dyck. Eso lo alejaría de la tasación oficial. Los propios especialistas aseguraron que habían visto ese retrato como «anónimo» en una subasta en Nueva York por un precio muy inferior.

Del mismo modo, también se evaluó el sorolla, que los expertos determinan como «una obra menor» . Pero no sólo es eso. Fuentes de aquella evaluación de la obra explican que, en los informes del Museo Sorolla de Madrid, que se entregaron a la Consejería de Cultura, se señaló que la obra no era completa del maestro valenciano , sino que la habría dejado inconclusa al morir y otro autor decidió terminarla. En la pintura los especialistas atisbaron la mano de dos artistas . Los expertos consultados por ABC dicen que su tasación estará alejada de los tres millones.

Falsificaciones para formar policías

La terna la completan «Figura con Mariposa», que se atribuyó a Salvador Dalí y se le puso un valor 760.000 euros. «Dalí es el autor más falsificado del mundo. No hay obras atribuidas. Legado Dalí autentifica o descarta. O es un Dalí o no lo es , pero no puede ser atribuida», explica Nacho Ruiz de la galería T20. A esta se suma «La Librería», una escultura original en madera de Manolo Valdés por 160.000 euros. Esta obra sí se pudo comprobar que era un original. «Es un autor vivo que sigue trabajando en Nueva York, por lo que es fácil de comprobar», remarca Ruiz.

A estas obras se suman dos cuadros más de Ismael de la Serna , pintor de la escuela de París, que iba completar la exposición malograda en Málaga. El primero era «Fusilamiento del alcalde» (36.000 euros) y el otro «Ceri fut l’occupation souvenez vous» (24.000 euros). Un par de cuadros de uno de los autores más cotizados entre los procesados de «Malaya».

De la Serna era un de los pintores con una mayor número de obras entre las más 600 incautadas en Marbella , que se sumaron a las del Parque Joyero. Estas en un gran número acabaron destinadas a formar a los nuevos policías de la Brigada de Delitos contra el Patrimonio en la Academia de Ávila en la detección de falsificaciones. Sí llegaron a subastarse otras obras de arte, como las cerámicas propiedad de Juan Antonio Roca firmadas por Pablo Ruiz Picasso o el francés con pasado marbellí Jean Cocteau.

Noticias relacionadas El arte falso de «Malaya» formará a los nuevos policías