Ángeles Muñoz: «Todos sabemos qué supuso Gil, pero no podemos demoler Marbella»

Desde 2007, solo ha habido dos años en los que Marbella no haya tenido a la popular Ángeles Muñoz como alcaldesa. En su largo mandato, a la regidora le ha tocado luchar contra el legado envenenado que dejó Jesús Gil tras ... más de 20 años de corrupción. Ahora, una de esas obras ilegales que hizo el propio Consistorio vuelve a la palestra. El Gobierno central quiere «restaurar la legalidad del paseo marítimo». Y eso ha puesto a Marbella en pie de guerra para que no se mueva una baldosa.

Le persigue la herencia que le dejo el GIL hasta 20 años después…

Todos sabemos lo que supuso Gil, pero no podemos meter una piqueta para tirar toda la ciudad. En 2007, nos dimos el mandato de devolver la normalidad con la visión puesta en no hacer una demolición ni una tabla rasa. Hay que convivir, aunque lo estemos pagando. No hay beneficios en demoler el paseo marítimo. Se nos exige algo que no se hace a ninguna otra ciudad.

¿Por qué quieren demoler y retranquear el paseo marítimo 30 años después?

Es una excusa para no hacer los espigones. No tiene sentido que ahora se saquen esto de la manga. El proyecto está mal hecho, dice una cosa y la contraria. Nos vamos a oponer frontalmente. Es indecente condicionar la demolición del paseo marítimo con la construcción de los espigones.

¿Por qué?

Para poder hacer lo que quieren tienen que quitar concesiones en la zona. Van a dejar sin efecto autorizaciones de negocios, que el proyecto asume que en algunos casos es imposible expropiar. Incluso el faro de Marbella, cuando es una concesión que estamos pagando para los próximos 50 años. Además, mete el saneamiento, una obra que está haciendo la Junta desde Estepona hasta Málaga. Es de locos.

Lo que plantea el Gobierno, ¿Se puede hacer?

De ninguna manera. Por eso se presentaron alegaciones desde el Ayuntamiento. La propia ley determina que, cuando algo ya está consolidado y no se puede recuperar paisajísticamente, hay situaciones de interés general que permiten la legalización. Eso pasa aquí. No se puede pensar en retranquear tres o cuatro metros para entrar en zonas propia de restaurantes y demoler el paseo para recuperar zona de playa. La mejor manera de recuperar la playa es hacer los espigones.

¿Por qué no se hacen?

Desde que llegó Sánchez ha habido un carpetazo a todo lo impulsado por el anterior Gobierno. Había un proyecto publicado en el BOE con partida presupuestaria, pero hubo un frenazo y decidieron que informe medioambiental favorable no servía. No podía ser una tramitación simplificada, sino ordinaria. Así llevamos cuatro años.

¿Qué supone no tener espigones?

Solo este año el Ayuntamiento ha gastado 3,3 millones para reponer arena y evitar que los chiringuitos y los restaurantes se vengan abajo. Además, sin poder conseguir disfrutar de unas playas como las que merece Marbella todo el año. Sin espigones, cada vez que ponemos arena, viene un temporal se la lleva.

Entonces, ¿qué necesita Marbella?

Espigones, recuperar playas y legalizar por interés general el paseo marítimo. El proyecto presentado es una excusa. Un argumento para justificar el retraso de los espigones. Lo sacan para decir que estaban haciendo este proyecto y por eso no se han hecho los espigones.

¿Y además de eso?

Resolver el colapso de la movilidad. Somos la única ciudad de más 150.000 habitantes sin conexión ferroviaria. No tenemos tren y sí tenemos la autopista de peaje más cara de España, con una autovía saturada sin ningún proyecto de conexión por tren ni carretera. Hay que liberar la AP-7, que es gratis en Cataluña.

Y faltan siempre policías…

Marbella tiene que ser una comisaría de primera. Por volumen de ciudadanos, incremento y personalidades que vienen, deberíamos tener un mayor refuerzo del que hay.

Dicen que es la alcaldesa que más pide…

Es que hay mucho por hacer. Es mi tarea reivindicar lo que es justo para Marbella. Hay que hacer seguimiento para que todas las inversiones salgan.

¿Y que le reivindica a la Junta?

Se están haciendo centros de salud y al fin se avanza con la ampliación del hospital. Hace falta el Palacio de Justicia. Pero también las carreteras como la de Istán y la de Ojén… Hay mucho por hacer estos años.