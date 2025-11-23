Suscríbete a
Misterios en andalucía

Sesión de ouija en Málaga: un joven poseído y un enigma sin resolver

Cuatro jóvenes malagueños vivieron una experiencia inexplicable durante una sesión de ouija en el mes julio

Uno de ellos, Carlos Martín, sufrió un episodio de aparente posesión. Aunque los exámenes clínicos no revelaron anomalías, los testigos aseguran que «algo» tomó control de su cuerpo

Chipiona, Soledad y la sombra: una historia de misterio junto al mar

Jaén tras la medianoche: fenómenos paranormales en el corazón de la ciudad

Los jóvenes coinciden en que vivieron un hecho rarísimo y extraordinario
José Manuel García Bautista

Málaga

Lo que comenzó como una simple noche de diversión y entretenimiento acabó por convertirse en uno de los episodios más inquietantes vividos por un grupo de jóvenes malagueños.

El 18 de julio, casi a las 22:00 horas, cuatro estudiantes decidieron realizar una sesión de ... ouija en una vivienda del barrio de El Perchel. Lo que ocurrió en las siguientes dos horas fue descrito por testigos como un suceso «fuera de lo normal», con comportamientos inexplicables por parte de uno de los presentes en la sesión de ouija.

