Sesión de ouija en Málaga: un joven poseído y un enigma sin resolver

Lo que comenzó como una simple noche de diversión y entretenimiento acabó por convertirse en uno de los episodios más inquietantes vividos por un grupo de jóvenes malagueños.

El 18 de julio, casi a las 22:00 horas, cuatro estudiantes decidieron realizar una sesión de ... ouija en una vivienda del barrio de El Perchel. Lo que ocurrió en las siguientes dos horas fue descrito por testigos como un suceso «fuera de lo normal», con comportamientos inexplicables por parte de uno de los presentes en la sesión de ouija.

La noche de la sesión

Los protagonistas de los hechos fueron Carlos M. (17 años), María Sánchez (18 años), Luis Ortega (19 años) y Susana R. (17 años). Todos ellos estudiantes, coincidieron en una actividad teatral de verano en la ciudad y mantenían una amistad y les gustaban el cine, el arte y los temas paranormales. Según relataron, la idea de realizar una sesión de ouija surgió de forma espontánea entre amigos.

El encuentro tuvo lugar en el piso de Susana, cuyos padres se encontraban de viaje, de vacaciones. La mesa fue dispuesta con dos velas, música tenue y una tabla de ouija adquirida días antes en una tienda esotérica local. «No era nada serio, estábamos riéndonos al principio», contó María en una entrevista que me concedió posteriormente «lo hacíamos por diversión» decía.

Los primeros minutos de la sesión transcurrieron con normalidad, no obstante alrededor de las 22:20 horas, la atmósfera comenzó a cambiar. El puntero o máster de la tabla —pieza que se desplaza sobre las letras grabadas— comenzó a moverse con mayor rapidez. Deletreó un nombre: «ADAM», y luego otras palabras sin sentido aparente. Luis recuerda que «la temperatura del cuarto bajó de golpe» y que los cuatro sintieron «una presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso».

La situación se tornó crítica a las 22:35, cuando Carlos, hasta ese momento tranquilo, comenzó a mostrar señales de alteración. Según los testimonios de los tres jóvenes, su voz cambió de forma súbita, repentinamente, volviéndose más grave y pausada. María asegura que «no era su tono habitual» y que parecía «estar viendo algo que no veíamos los demás».

Pocos minutos después, Carlos se levantó de forma brusca, tiró el puntero de la tabla y empujó una de las velas al suelo. Uno de los audios grabados durante la sesión recoge una frase pronunciada con voz gutural: «¿Por qué quieren separarme?». El momento exacto del incidente también fue captado en vídeo, en el que se observa al joven respirando agitadamente, con los ojos perdidos. Lo curioso «el vídeo y el audio se borró de mi teléfono móvil».

Susana intentó calmarlo, pero Carlos se retorció en el suelo, emitiendo un grito profundo y prolongado. «Fue un sonido que no parecía humano», describió Luis. En medio del caos, Luis pensó que lo mejor sería ir a un ambulatorio o a un hospital.

Pruebas en el hospital

Llevaron a Carlos al hospital donde el joven presentaba «alteración, taquicardia leve y confusión». «Pensaron que habíamos bebido o se había metido algo» decía Susana. Las pruebas realizadas —incluyendo análisis toxicológicos— no revelaron nada anormal, tampoco contaron que habían estado haciendo una ouija «por vergüenza o que nos riñeran». Carlos fue dado de alta cuando estuvo más calmado, sin secuelas físicas.

A pesar de la ausencia de evidencias clínicas que expliquen lo sucedido, los tres jóvenes que lo acompañaban coinciden en que vivieron un hecho rarísimo y extraordinario. «Nunca lo olvidaré. Sentí que estábamos ante algo que no controlábamos», dijo María. Luis, más escéptico, admite que podría tratarse de una sugestión o «ganas de llamar la atención», pero afirma que «nunca había sentido un miedo así».

Expertos consultados coinciden en que fenómenos de este tipo pueden explicarse desde la psicología. La doctora Irene García, psiquiatra con experiencia en trastornos disociativos, explicó que «la combinación de sugestión, estrés emocional y un entorno propicio puede desencadenar episodios breves de desconexión con la realidad». Añade que «no es necesario que exista una patología previa para que una persona sufra un trance de estas características».

Realidad o sugestión

Sin embargo, el componente subjetivo sigue siendo muy poderoso. «Lo que sentimos fue real para nosotros», insiste Susana. «No nos drogamos, no fingimos. Algo pasó, y no sabemos qué fue».

El caso de Carlos Martín, aunque sin consecuencias permanentes, plantea muchos interrogantes sobre los límites entre lo psicológico, lo sensorial y lo inexplicable. La experiencia de estos cuatro jóvenes malagueños nos dicen que sin experiencia este tipo de prácticas, incluso abordadas con intención lúdica, pueden tener efectos imprevisibles.

Más allá de la causa concreta, el episodio ha dejado un recuerdo y temor profundo en los cuatro jóvenes involucrados. Ninguno de ellos ha vuelto a participar en actividades similares. «Jugamos con algo que no entendíamos», concluye Luis. «Y nos dimos cuenta demasiado tarde».

