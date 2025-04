El pregón de la Semana Santa de Málaga de este año tiene más calado del que podamos imaginar. El mensaje va más allá de lo que nos pueda decir el pregonero, el Rvdo. D. José Ferrary Ojeda, desde las tablas del Teatro Cervantes en ... uno de los días más esperados por los cofrades. Esta vez el propio pregonero es parte del mensaje.

Las cofradías conforman una de las realidades más importantes que tiene la Iglesia en la actualidad. Si no la más. Aunque eso no siempre ha sido reconocido, la relación cofradías-sacerdotes ha pasado por diferentes etapas de distanciamiento y fricción a lo largo de la historia. Y no es menos cierto que muchos templos de nuestra ciudad, especialmente en el centro, siguen vivos gracias a las cofradías.

El encargado de pregonar nuestra Semana Santa este año es un sacerdote cofrade. Pepe Ferrary (como le conocemos los amigos) es un convencido del papel que juegan las cofradías y los cofrades en la Iglesia del siglo XXI. Es un defensor de su fuerza evangelizadora y de la importancia que tiene la religiosidad popular, especialmente entre los más jóvenes.

Por todo esto, el primer mensaje que nos dará el pregón de este año será ver al propio pregonero, con su sotana, en el centro del escenario y hablando en lenguaje cofrade. Porque Pepe es cofrade desde que tiene conciencia. Ha participado en las cofradías de manera activa: como nazareno, hombre de trono, miembro de Junta de Gobierno y, en la actualidad, como consejero. Además, es un enamorado de Málaga y de la forma que tiene la ciudad de entender y vivir la Semana Santa, con sus raíces, sus tradiciones y su idiosincrasia.

Conociéndole, estoy convencido de que el pregón de Ferrary estará basado en sus vivencias, en su experiencia y en la enorme devoción que tiene a diferentes Titulares de nuestras cofradías. Será un texto construido desde dentro. Un pregón que beberá de su amistad con cofrades de referencia en nuestra Semana Santa o de la actividad pastoral que ha llevado a cabo durante años en barrios tan cofrades como El Molinillo o La Malagueta.

La designación de José Ferrary llega en un buen momento. Es un pregón necesario no solo para poner el contador a cero y nuestras emociones a flor de piel; también lo es porque será un llamamiento a la unidad, a trabajar juntos en los objetivos comunes. La Iglesia y su principal activo deben estar más cerca que nunca para hacer frente a las diferentes crisis que existen hoy en día: falta de vocaciones, faltas de respeto a nuestras creencias, falta de compromiso o la necesidad de adaptarse a los tiempos que corren, en todos los sentidos.

El pregonero nos va a emocionar. Se bajará del púlpito para hablarnos de tú a tú de lo que nos llena el alma. Lo hará como lo que es, un sacerdote, que hoy es sobre todo un cofrade convencido de que las hermandades son un camino perfecto para llegar a Dios y a su Madre.