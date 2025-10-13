El robo de un Maserati recién asegurado desata un pulso judicial entre su dueño y la firma que le ofrecía cobertura

Un Maserati Ghibli asegurado a todo riesgo, un robo al mes de firmar la póliza y una reclamación de 58.000 euros que desató una batalla insólita entre cliente y aseguradora. La compañía activó la vía penal contra el propietario; la Justicia ... ha cerrado esa ruta con una absolución confirmada en apelación.

El itinerario de los hechos es sencillo. El vehículo se aseguró el 1 de marzo de 2019 con cobertura de robo; el 19 de abril desapareció en una calle residencial de Estepona. El dueño denunció la sustracción ante la Policía y comunicó el siniestro a la aseguradora, entregando las llaves y reclamando el valor de adquisición del coche: 58.000 euros. Ante el impago, presentó demanda civil en Marbella. La reacción de la compañía fue inusual: denunció al cliente por estafa y por una supuesta denuncia falsa.

La causa penal llegó a juicio en la Audiencia Provincial de Málaga, que absolvió al acusado. La aseguradora, personada como acusación particular, recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que se revirtiera el fallo. El TSJA ha desestimado la apelación y ha confirmado la absolución: no procede convertir una absolución en condena por mera discrepancia sobre la valoración de la prueba, y la acusación no justificó los requisitos legales para anular la sentencia de instancia.

El acusado compró el coche a su madre

Los elementos que la compañía consideró sospechosos, póliza reciente, parentesco con la vendedora del coche (relación madre-hijo), dudas sobre el pago del precio, robo a plena luz, dedicación del acusado a la compraventa y la cuestión de una llave no codificada, no han bastado para articular un fraude en sede penal. La Sala respalda la motivación de la Audiencia y rechaza una relectura de indicios que no supera el filtro de la presunción de inocencia.

El caso ha tenido, desde el primer momento, un fuerte componente de relato: coche de alta gama, cronología llamativa entre póliza y robo, y un giro que transformó a quien denunciaba un delito en acusado. La resolución del TSJA devuelve la historia a su marco original: un robo sin autor conocido y un propietario al que los tribunales han exonerado en firme.

Tras el cierre del proceso penal, el asunto no está completamente resuelto. El propietario del Maserati sigue reclamando el pago de los 58.000 euros de la póliza, una cuestión que se abordará ahora por la vía civil en el juzgado de Marbella. Ese procedimiento había quedado paralizado hasta saber si existía o no delito. Al confirmarse la absolución, el debate ya no será sobre si el dueño fingió el robo, sino sobre si el contrato de seguro obliga o no a indemnizarle por la pérdida del vehículo.

Sin pruebas de fraude

La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no solo tiene consecuencias para este caso. Subraya que las sospechas, por muy lógicas que parezcan, no bastan para acusar a alguien de un delito. Las compañías de seguros tienen la obligación de prevenir el fraude, pero deben hacerlo con pruebas, no con suposiciones. En este caso, el tribunal ha dejado claro que no se puede llevar al terreno penal lo que en realidad es un desacuerdo de contrato.

El fallo deja además una advertencia jurídica importante. El TSJA recuerda que una apelación no sirve para repetir el juicio desde el principio, sino solo para comprobar si la sentencia anterior se dictó con garantías y con una valoración razonable de la prueba. Esa precisión, habitual en el lenguaje judicial, cobra aquí un sentido práctico: evita que un acusado absuelto vuelva a ser juzgado por simple discrepancia de criterio.

El expediente del Maserati, que durante años circuló entre despachos y juzgados, se cierra así con un desenlace claro. El propietario, absuelto de toda acusación, mantiene su reclamación económica en la jurisdicción civil. La aseguradora, por su parte, deberá afrontar la pérdida del caso y decidir si agota la vía del recurso o asume la resolución. Entre tanto, el coche continúa desaparecido y el robo sigue sin autor conocido.