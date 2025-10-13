Suscríbete a
ABC Premium

El robo de un Maserati recién asegurado desata un pulso judicial entre su dueño y la firma que le ofrecía cobertura

El propietario reclamó una indemnización de 58.000 euros tras perder el vehículo y terminó absuelto de un delito de estafa

Palacio de la Real Chancillería, sede del TSJA
Palacio de la Real Chancillería, sede del TSJA ABC

J. J. Madueño y Alejandro Trujillo

Málaga

Un Maserati Ghibli asegurado a todo riesgo, un robo al mes de firmar la póliza y una reclamación de 58.000 euros que desató una batalla insólita entre cliente y aseguradora. La compañía activó la vía penal contra el propietario; la Justicia ... ha cerrado esa ruta con una absolución confirmada en apelación.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app