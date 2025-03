Robbie Williams, Pablo Alborán, Alejandro Fernández o Manuel Carrasco: vuelve Marenostrum Fuengirola

Marenostrum Fuengirola inicia este sábado una nueva edición. El Fulanita Fest con María Peláe como estrella, Ptazeta, Ginebras y Ladilla Rusa como invitados abren las 40 citas programadas en el Castillo Sohail hasta el próximo 2 de septiembre. Para esta edición, la organización estima una asistencia de más de 200.000 personas, dato que podría ser superior una vez finalice la temporada. El ciclo de conciertos ha sido recientemente reconocido por la Asociación de Promotores Musicales (APM) con el logro a Festival de Ciclo con mayor asistencia de España en 2022 con 188.106 tickets vendidos.

Por el escenario pasarán Robbie Williams, Alejandro Fernández, Pablo Alborán, que inicia gira en Fuengirola, Manuel Turizo, TINI, Morat, Bizarrap, Manuel Carrasco o Cosquín Rock Festival, un festival por el ya pasaron nombres como Leiva en otras ediciones. Marenostrum Fuengirola sigue atrayendo a artistas de renombre en el panorama internacional. En 2019, fue el recinto escogido por Jennifer López para su única fecha de su gira europea, y en 2022 acogió el único festival en el mundo creado por Louis Tomlinson «The Away From Home Festival», para el que hubo hasta once días de colas.

El ciclo musical volverá a tener dos escenarios: Unicaja Banco y Fundación Unicaja. El primero de ellos, el escenario principal 'Unicaja Banco' con capacidad de albergar más de 18.000 personas, se encuentra a orillas del Mar Mediterráneo donde los asistentes disfrutan de los conciertos de sus artistas favoritos. El segundo escenario, el 'Fundación Unicaja' cuenta con una capacidad de recibir 2.400 asistentes y se encuentra protegido por las murallas históricas del castillo Sohail.

El recinto de Fuengirola sigue un plan de actuación para el desarrollo de los Objetivos Desarrollo Sostenible 2030. Para esta octava edición habrá cubos solares que suministrarán energía renovable en las zonas de oficinas y camerinos de forma 100% sostenible. Se cuenta con un generador híbrido de energía alimentado por gasoil y glp, así como dos generadores duales en la zona del escenario que permitirán la reducción de CO2 a la atmósfera.

Preparativos en el escenario Unicaja Banco J.J.M.

Cada año hay cuatro fuentes de agua conectadas al suministro con el objetivo de dar servicio a los trabajadores y una quinta para el público general. La última de las acciones que tendrá lugar este año es la recogida de los aceites usados en los puestos de comida o «foodtrucks» para su posterior conversión a biocombustible.

Marenostrum Fuengirola nació en 2016 como una apuesta clara y decidida por la cultura y la música en directo. En sus pocos años de vida ha sido capaz de atraer a los más prestigiosos grupos nacionales e internacionales gracias al apoyo de las principales promotoras, consiguiendo una gran proyección internacional, una estimulación de la economía local y la generación de empleos directos e indirectos durante el desarrollo de este.

Además, tiene la responsabilidad de cuidar el entorno que le rodea. Apostando desde el inicio en sostenibilidad el recinto con un plan de actuación para el desarrollo de los Objetivos Desarrollo Sostenible 2030, reducir la huella de carbono y mejorar la vida de las personas. Es un recinto 100% libre de plásticos de un solo uso, y trabaja en 10 de los 17 ODS.