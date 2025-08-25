Retrato de la Feria de Málaga 2025: mejora la seguridad, bajan las sanciones La programación municipal congrega a 294.626 asistentes en el Real, un 30,4% más que la pasada edición, mientras que el Centro apenas cede un 0,8%

La edición de 2025 de la Feria de Málaga ha virado hacia la prevención: cae con fuerza el conflicto en la vía pública y se desploma la sanción en casetas, mientras la oferta municipal gana tirón y el recinto del Real concentra más asistentes. En movilidad, el discurso de crecimiento de la EMT se matiza cuando se incorpora la noche de los fuegos; en limpieza, el volumen global se mantiene prácticamente igual aunque con menos medios y mucha más recogida selectiva.

La actividad inspectora se ha movido del castigo a la corrección previa. En 2025 se han practicado 447 intervenciones con 64 apercibimientos y 26 denuncias, frente a las 1.027 actuaciones de 2024 que derivaron en 871 denuncias. Los cierres cautelares pasan de siete a cinco. En términos relativos, las denuncias caen un 97% y las intervenciones totales, un 56,5%, mientras los avisos suben un 178%, lo que evidencia un cambio de criterio: corregir antes que sancionar.

La Policía Local ha reforzado el control preventivo con 3.630 cacheos (+19,5% respecto a 2024) y tecnología: 16 cámaras nuevas en el Real (más 4 de Policía Nacional), 68 en el Centro y drones diarios. Con ese marco, los conflictos bajan de 223 a 151 (−32,3%) y las micciones en vía pública de 241 a 80 (−66,8%). A la vez, suben los decomisos de drogas (+77% sobre los 235 del año pasado). El número de detenidos por la Policía Local ha aumentado este año con 49 arrestados por los 40 de la pasada edición.

La Feria de Málaga es una celebración imposible de imaginar sin el uso del transporte público. Así, lo reflejan los datos de la EMT, que este año contabiliza 1.574.424 viajes en los ocho días de Feria (+2,6% interanual con mismos días). Si se añade la noche de apertura (15 de agosto), el total de 2025 asciende a 1.714.573, por debajo de los 1.726.824 de 2024 (−0,7%). También pierde fuelle la jornada inaugural: 140.149 viajeros frente a 180.253 (−22,3%). A pesar del 24/7 con 300 autobuses, 16 líneas especiales y la línea F, la foto completa es de estabilización. Sin embargo, también hay personas que deciden utilizar su vehículo privado para disfrutar de esta festividad, registrando los aparcamientos municipales del Centro una ocupación media del 86%. Sin embargo son los viajeros en metro los que descienden en esta edición, un 2,7% menos que en 2024, para alcanzar los 367.503 usuarios este año.

Las actividades del Real superan a las del Centro

Por su parte, la programación municipal en cuánto a conciertos, roza el millón de visitas: 965.726 frente a 897.616 (+7,6%). El Real se dispara un 30,4%, con casi 70 mil personas más que el año pasado 294.626 frente a 225.916 de 2024 mientras el Centro apenas cede 282.900 frente a 285.100 de la anterior edición. El Auditorio Municipal reúne en torno a 81.000 personas, casi 14.000 más que en 2024, y la Explanada de la Juventud agrega 120.000 jóvenes. Además, el espectáculo de drones que dio entrada a la feria ha congregado en esta edición a 372.000 asistentes.

En lo respectivo a la limpieza, entre Centro y Real se han retirado 1.176 toneladas, tan solo un 0,5% más que en 2024. En el Cortijo de Torres se mantienen las más de 470 toneladas, prácticamente lo mismo que el pasado año. La recogida selectiva de papel y cartón supera las 15 toneladas, casi cinco veces más que las 3,3 t de 2024. Todo ello, con 80 vehículos (104 en 2024) y 1.103 papeleras de 50 litros.

La Feria de 2025 consolida un modelo de prevención y control que reduce la conflictividad en la calle y suaviza la presión sancionadora en casetas, a la vez que potencia la oferta gratuita y desplaza público hacia el Real. La movilidad se mantiene en el entorno de 2024 cuando se suma la apertura y la limpieza aguanta con menos recursos y mucha más separación de residuos.