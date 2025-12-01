Registrado un terremoto de magnitud 3,2 con epicentro en Estepona

Un terremoto de magnitud 3,2 se ha sentido a primera hora de este lunes 1 de diciembre en la localidad malagueña de Estepona, según ha confirmado el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El seísmo, registrado a las 06.00 horas, no ha provocado ... daños personales ni materiales.

De acuerdo con los datos publicados por el IGN, el temblor se ha producido a una profundidad de 52 kilómetros, lo que ha contribuido a que sus efectos en superficie fueran moderados y no generaran incidencias destacadas.

