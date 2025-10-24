Suscríbete a
Reducido un conductor tras embestir 20 coches en Villanueva del Trabuco

La persecución de treinta minutos por el casco urbano del municipio malagueño concluye sin heridos

Secuestra trece días en un coche a su expareja y sus dos hijos: «Me quiere matar; avisa a la Policía»

El momento de la detención del conductor por la Guardia Civil
El momento de la detención del conductor por la Guardia Civil abc
Alejandro Trujillo

Alejandro Trujillo

Málaga

Un conductor ha sido detenido tras recorrer a gran velocidad varias calles del municipio e impactar de forma intencionada contra una veintena de vehículos, según ha informado el Ayuntamiento. La persecución, que se prolongó durante 30 minutos, movilizó a varias patrullas ... y concluyó en la Plaza del Prado, donde un coche de la Guardia Civil logró cortarle el paso y facilitar la reducción del sospechoso. No se han registrado víctimas.

