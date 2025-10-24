Reducido un conductor tras embestir 20 coches en Villanueva del Trabuco

Un conductor ha sido detenido tras recorrer a gran velocidad varias calles del municipio e impactar de forma intencionada contra una veintena de vehículos, según ha informado el Ayuntamiento. La persecución, que se prolongó durante 30 minutos, movilizó a varias patrullas ... y concluyó en la Plaza del Prado, donde un coche de la Guardia Civil logró cortarle el paso y facilitar la reducción del sospechoso. No se han registrado víctimas.

El Ayuntamiento ha señalado que el incidente arrancó cuando una patrulla intentó dar el alto a un turismo que circulaba a gran velocidad. El conductor hizo caso omiso y continuó la marcha, golpeando a su paso vehículos estacionados y causando daños en distintas vías del casco urbano. En el dispositivo intervinieron un coche de la Policía Local y dos de la Guardia Civil, a los que se sumaron otros dos en el momento de la detención para asegurar la zona.

De acuerdo con la misma fuente municipal, el arrestado no es vecino de Villanueva del Trabuco, reside en Málaga y tiene familiares en la localidad. También se investiga si su conducción temeraria se habría iniciado antes de entrar en el municipio, a raíz de avisos que apuntan a maniobras peligrosas en la autovía cercana.

El Ayuntamiento ha precisado que el conductor mostró una actitud agresiva y se resistió a la detención, por lo que fue reducido por los agentes en el lugar. Tras el reguero de daños, que afecta a 20 turismos en su mayoría aparcados, el detenido ha quedado a disposición judicial, mientras se cuantifican los perjuicios y se determinan las responsabilidades penales.