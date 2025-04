Raúl Berzosa, el malagueño que pintó al Papa Francisco: «Miró la obra muy atento, con la boca entreabierta»

En el silencio recogido de su taller, entre lienzos y bocetos, el pintor malagueño Raúl Berzosa recibió la llamada que todo artista sacro sueña: la Santa Sede quería que realizara un retrato del Papa Francisco. Fue en 2016 cuando el Vaticano le hizo el encargo. Querían que él hiciera el único gesto conmemorativo oficial para el 80 cumpleaños del pontífice.

«Nunca imaginé recibir un encargo así. Lo recibí con mucha alegría, contento, sabiendo la responsabilidad de hacer una obra para el Vaticano y por lo que significa el Papa. Todo lo que se hace en la Santa Sede tiene una repercusión enorme», cuenta a ABC Berzosa (Málaga, 1979) en el interior de su estudio.

De pie junto a uno de sus lienzos, detalla que su vinculación con el Vaticano comenzó precisamente el año en el que Jorge Bergoglio fue proclamado papa Francisco, 2013. Ese año la Santa Sede contactó con el artista para pedirle permiso para usar imágenes de su fresco de Santa Teresa de Jesús, que se encuentra en la Iglesia del Santo Ángel de Sevilla. Y, también, una pintura de San Felipe Neri realizado para la iglesia homónima de Málaga. A partir de ahí empezó su relación con Santa Sede.

El retrato y la reacción del papa

Tres años más tarde de ese primer contacto, la Oficina Filatélica del Vaticano le llamó para ofrecerle ese encargo con el que pasaría a formar parte de la historia visual del pontificado de Francisco. En ese momento, él se encontraba pintando en su taller.

Como detalla a ABC, realizó la obra en aproximadamente un mes tras un intenso estudio compositivo y un extenso trabajo de bocetos. En este sello del 80 cumpleaños del Papa, pintó al Francisco en una escena muy simbólica. «Aparece la Virgen de Luján, que es la patrona de la Argentina, la Catedral de San Pedro, en relación al Vaticano, y él está en medio. Y juego un poco con los colores azul y blanco, y blanco y amarillo, que son los del Vaticano y Argentina», detalla Berzosa, que es ya considerado para muchos el mejor pintor español de arte sacro en la actualidad.

El momento de la presentación de la obra al Papa Francisco fue uno de los más especiales de su carrera. Tras una audiencia general en diciembre de 2016, Berzosa tuvo la oportunidad de enseñarle y entregarle personalmente su pintura.

«Me llamó mucho la atención la importancia que le dio la obra, porque yo pensaba que iba a pasar de largo. Pero no, el hombre se paró y estuvo un rato muy atento. De hecho, en la foto que tengo por aquí en el taller, en la que se le ve mirando la obra, está con la boca un poco abierta, muy atento», recuerda aún emocionado.

Según añade, estuvo algo nervioso y el encuentro fue «muy bonito». «A todo el mundo le había gustado la obra, pero al que le tenía que gustar es al que se le había retratado. Y la verdad es que respondió muy bien. Me dijo que le había gustado la obra y que la composición estaba muy pensada», añade el pintor.

Otros retratos

Desde entonces, la relación de Berzosa con el Vaticano no ha parado de crecer. Además de continuar haciendo sellos, en 2019 recibió una nueva solicitud con motivo de los 50 años de sacerdocio de Francisco. En esta ocasión fueron dos pinturas, una del Papa joven y otra en su etapa actual.

También ha realizado obras para instituciones cercanas a la Santa Sede, como el Colegio Urbano y la Pontificia Academia Eclesiástica. Como le han asegurado desde el Vaticano, el Papa Francisco vio cada una de las obras y expresó su admiración por todas ellas.

Imágenes del taller de Raúl Berzosa y el retrato que pintó del Papa Francisco por encargo de la Santa Sede María Alonso

Una de sus creaciones más populares, sin embargo, no vino directamente del Vaticano, sino de la Diócesis de Almería. Se trata de una pintura en la que el Papa aparece de perfil, bendiciendo, acompañado de la Virgen de Luján y San José.

«A la gente le encanta esta pintura. Es, curiosamente, la obra que más ha circulado en redes sociales. Yo creo que por la postura que tiene de afable, de cercano. La gente ve un poco la imagen que hemos visto suya en televisión», cuenta Berzosa.

De hecho, una réplica de esta obra está actualmente expuesta en la Nunciatura Apostólica en Madrid, donde miles de fieles -entre ellos, Sus Majestades los Reyes y Su Majestad la Reina Doña Sofía- están escribiendo en el libro de condolencias para despedir al Papa Francisco.

Arte sacro

Preguntado sobre por qué cree que su obra conmueve y gusta tanto, Berzosa afirma con cierta timidez que no lo sabe con certeza. «No lo sé. Sé que llega mucho a las personas y seguramente a nivel técnico hay personas mucho más capacitadas que yo, pero algo tiene que tener, un tipo de chispa que interactúa con el espectador. No sé si es por el tipo de realismo», comenta.

Respecto al arte sacro, subraya que mucha gente se desconcierta cuando se enteran de que se dedica a esta disciplina. «Parece que les cuesta imaginar que todavía se encargue pintura religiosa. Una vez mandé un proyecto grande a Miami y en la aduana de Málaga abrieron la caja. La inspectora me miró y me dijo: '¿Todavía se encargan pinturas religiosas cosas?' Eso se me quedó grabado porque mucha gente piensa así», reconoce antes de añadir que, realmente, hay mucha demanda.

Su camino artístico comenzó en el ámbito cofrade, pero llegó un momento en el que sintió que necesitaba algo más. «Por creencia y por inquietud artística, digo, yo no puedo estar solamente copiando imágenes de las cofradías, tengo que tener mi propia obra», relata.

Preguntado sobre el objetivo de su arte, cuenta que, para él, puede ser por un lado una herramienta de evangelización. Por otro, mostrar la belleza en un mundo en el que ya se muestra lo grotesco y, además, ayudar a las personas.

«Realmente la pintura sirve a la gente, la ayuda. Porque cura a lo mejor cosas que el médico no puede decir, cosas más relacionadas con el alma. Y entonces toca la fibra que eso que hablamos antes, el conectar con las personas», concluye.

Así, desde este pequeño estudio ubicado en Málaga capital, Berzosa ha construido una carrera que mezcla técnica, tradición y espiritualidad. Obras que, aunque han nacido en el recogimiento de su taller, viajan lejos y, sin duda, tocan muchas almas.