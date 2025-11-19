Rafael Porras y Salvador Moreno Peralta retratan una Málaga de verso azul

El periodista Rafael Porras y el arquitecto Salvador Moreno Peralta presentaron un retrato de Málaga bajo la atenta mirada de dos sus ilustres. 'Málaga verso en azul' es un recorrido por una ciudad soñada, que desgrano en la conversación entre ambos autores este miércoles, bajo ... la batuta de Manu Sánchez. «Un libro canónico que Málaga hiciera suyo», dijo Manuel Mateo, editor de Tintablanca, que fue la pretensión a la hora de encargar la obra a estos dos autores.

Un retrato de una Málaga por sus calles, con sus aciertos y sus errores. «Es uno de los retratos hiperrealistas mas honestos de una ciudad como Málaga. No es preciosista. Es un viaje maravilloso; un ejercicio de honestidad absoluto», destacó Manu Sánchez en su presentación, antes de interpelar a los autores de un libro que catalogó como «joya» acogido por el salón de actor del Museo Picasso.

«El objetivo es que sirviera para aprender a ver a Málaga y a vivirla. Es muy personal. Es mi mirada personal, de alguien que ama la ciudad y ha sido y es feliz aquí», apuntó Rafael Porras, que explicó que el libro es ejercicio que trata de explicar un paraíso sin usa la palabra con la que la bautizó el premio Nobel Vicente Aleixandre.

Rafael Porras pone la prosa, mientras que Salvador Moreno Peralta desnuda con ilustraciones los pensamientos que hay en la obra. «Es un caos natural, que responde a lo que es Málaga. No es el personaje, sino un bajo continuo. Al libro le falta lo que le ponga el lector. Es totalmente abierto», destacó el arquitecto.

«Casi no hemos tenido que ni hablar. Llevamos hablando 20 años. Apenas hemos tenido que hablar entre nosotros. Es su visión, que es casi coincidente con la mía», añadió Rafael Porras en una conversación que tocó la hospitalidad como seña de identidad de una Málaga carente de grandes símbolos.

Y surgió la comparativa. «Hay ciudades cercanas que tienen un peso monumental e histórico que las define. Eso no lo tiene Málaga, que es un abanico de símbolos, ritos y mitos. La biznaga es una obra de arte, una no planta maravillosa, o el espeto, que es una obra de ingeniería gastronómica insuperable», añadió Porras.

Uno de los asistentes ojeando el libro F. Silva

«El mejor momento es ahora. A Málaga le han pasado cosas muy malas que le han venido muy bien, como estar rodeada de tres ciudades capitales del mundo. Málaga era nada, pero de nada se hizo algo con las industrias del conocimiento. Empezamos a ser un lugar fuerte de la nueva economía del conocimiento, solo falta marketing y se ha publicitado muy bien», aseveró Moreno Peralta.

El arquitecto instó a pensar en el modelo de ciudad para proteger las esencias que la hacen única. «El modelo moderno que se estaba fabricando de turismo, cultura y alta tecnología se estaba haciendo bien, pero se abandonaros otras políticas como las de vivienda. No puede ser que Málaga no sea consciente de los méritos que atesora y que tienda a ser un Dubái de provincia», afirmó Moreno Peralta.

Un espíritu crítico que está impregnado dentro de la propia sociedad. «Hay muchas Málaga. Todas confluyen y no son incompatibles», remató Rafael Porras.