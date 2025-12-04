Suscríbete a
El PP pide explicaciones al PSOE por «tapar» la denuncia de acoso en Torremolinos hasta que llegó a la Fiscalía

Margarita del Cid exige a Montero y Aguilar que asuman responsabilidades políticas por su «inacción» ante unos hechos que conocían desde junio y que dejaron a la víctima desamparada

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, valora la situación del PSOE de Torremolinos PP
Alejandro Trujillo

Alejandro Trujillo

Málaga

El Partido Popular de Málaga ha exigido este jueves 4 de diciembre respuestas urgentes a la dirección socialista tras estallar el escándalo en Torremolinos. La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, Margarita del Cid, ha preguntado directamente a la secretaria ... general del PSOE-A, María Jesús Montero, y a la dirección provincial «desde cuándo llevan tapando» el presunto acoso sexual del líder socialista de Torremolinos a una militante, un caso que finalmente ha acabado en la Fiscalía ante la falta de respuesta interna del partido.

