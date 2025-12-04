El PP pide explicaciones al PSOE por «tapar» la denuncia de acoso en Torremolinos hasta que llegó a la Fiscalía

El Partido Popular de Málaga ha exigido este jueves 4 de diciembre respuestas urgentes a la dirección socialista tras estallar el escándalo en Torremolinos. La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, Margarita del Cid, ha preguntado directamente a la secretaria ... general del PSOE-A, María Jesús Montero, y a la dirección provincial «desde cuándo llevan tapando» el presunto acoso sexual del líder socialista de Torremolinos a una militante, un caso que finalmente ha acabado en la Fiscalía ante la falta de respuesta interna del partido.

Del Cid ha reclamado responsabilidades políticas inmediatas por lo que considera un ejercicio de ocultación. Según ha denunciado la dirigente popular, tanto el PSOE de Málaga como su secretario general, Josele Aguilar, tenían conocimiento de los hechos desde principios de junio pasado.

Sin embargo, lejos de actuar, la formación permitió que la situación se enquistara. «¿Cuánto tiempo ha ocultado el PSOE la denuncia de esta militante?», se ha preguntado Del Cid, lamentando que la víctima acudiera primero a los órganos internos del partido «y hayan transcurrido muchos meses sin que se haya hecho nada».

«Bochorno» e indefensión

Para el PP, la gestión del caso por parte de los socialistas ha sido un «bochorno», calificativo que Del Cid ha extendido a la nota de prensa emitida por el PSOE malagueño, la cual, a su juicio, «confirma que lo sabían». La también alcaldesa de Torremolinos ha tildado de «desolador» que una militante ponga en conocimiento de sus compañeros unos hechos de tal gravedad y «se vea obligada a acudir a la Fiscalía porque no hacen absolutamente nada».

Respecto a los mensajes que han salido a la luz, la dirigente popular los ha calificado de «muy desagradables» y, en un contexto laboral, «absolutamente improcedentes». «¿Por qué no se actúa desde el PSOE? ¿Qué pretenden hacer ocultando estos casos?», ha insistido, poniendo el foco en la desprotección de la denunciante.

La sombra de Salazar y el silencio de Montero

La ofensiva del PP apunta a lo más alto de la estructura socialista. Del Cid ha censurado el silencio de María Jesús Montero, vinculando esta «inacción» con un patrón de conducta en el partido. En este sentido, ha recordado que diversas federaciones socialistas ya culpan a la dirección de «tapar» el caso de Francisco Salazar, otra figura del núcleo duro de Pedro Sánchez denunciada también por acoso.

«¿Qué le ocurre al PSOE con las mujeres? ¿Por qué es tan difícil para ellos adoptar decisiones en su defensa?», ha cuestionado Del Cid, quien ha concluido exigiendo que el socialismo deje de mirar hacia otro lado y ofrezca las explicaciones que la víctima y la sociedad merecen.