El PP insiste en el Congreso para regularizar las 570 viviendas ilegales de pescadores en Málaga

Las 570 viviendas junto al mar en Málaga volverán a ir al Congreso. Los vecinos son propietarios de la vivienda, pero del suelo en el que está construida. Desde hace años reclaman una solución, ya que sus casa son ilegales, pero el Gobierno central no aporta luz. Las casas dentro de la línea de costa no acaban de ser de sus moradores. Antiguas casas de pescadores afincados en la playa antes de que existiera la regularización que los amenaza. Por esto, el PP volverá a llevar al Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) para exigir al Gobierno de España que firme «cuanto antes» la orden ministerial que autoriza el deslinde y regularización de estas casas.

Así lo ha explicado el diputado nacional por el PP de Málaga Mario Cortés tras reunirse con vecinos afectados, junto al vicesecretario 'popular' y concejal del Distrito Este, Carlos Conde, donde ha anunciado que la iniciativa se debatirá en la Cámara Baja tras el verano con la intención de que el Ejecutivo «acabe con la incertidumbre que atañe a más de 570 familias tras siete años de ninguneo de Sánchez«.

Cortés ha recordado que el Gobierno de Rajoy «avanzó en el deslinde de las casas de Pedregalejo«, pero ha subrayado que »hubo una moción de censura de Sánchez y una denuncia ante los tribunales por parte del PSOE que frenó esta ley que puso en marcha el PP para resolver la situación de las casas de El Palo«.

«Los socialistas llevan siete años en La Moncloa y no han hecho nada al respecto; no han movido un dedo para dar tranquilidad los malagueños afectados, todo lo contrario que ocurre en otras autonomías como Cataluña«, ha aseverado en una nota.

Por ello, Cortés ha recordado que la formación 'popular' va a instar al Gobierno a que «impulse los mecanismos necesarios y que firme la orden ministerial pertinente para que los vecinos de estas dos barriadas malagueñas puedan tener la garantía y tranquilidad de vivir como uno más en la zona Este de la capital«.

En la misma línea se ha pronunciado Conde, quien ha afirmado que «los vecinos de El Palo y Pedregalejo ya están hartos de seguir en un limbo legal a pesar de cumplir con sus obligaciones». «No se sienten en igualdad de derechos por no poder escriturar ni sus propias casas», ha abundado.

Ante esto, Conde ha recordado que «es factible aprobar la orden conjunta necesaria para acometer definitivamente la legalización de estas viviendas y procede, por tanto, que el Gobierno lo impulse a la menor brevedad posible«.

Inacción del Gobierno

Así, el vicesecretario 'popular' ha señalado a los socialistas malagueños «ante la inacción del Ejecutivo central con los vecinos afectados« y les ha pedido que »muevan ficha«, alegando que el Gobierno de Sánchez »sólo cede ante las reclamaciones de sus socios y olvidan, una vez más, a Málaga«.

La iniciativa parlamentaria también reclama al Gobierno la celebración de una reunión urgente, presencial y conjunta con las direcciones generales correspondientes del Ministerio de Hacienda y Función Pública, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, «que sirva para impulsar la efectiva exclusión del dominio público marítimo-terrestre de los terrenos de El Palo y Pedregalejo«.

Por último, ambos dirigentes han insistido en que el PP de Málaga seguirá «presionando al Gobierno de Sánchez para que, de una vez por todas, escuche las necesidades de los malagueños y el hastío que sufren estos propietarios, que reclaman una solución urgente para sus viviendas«.