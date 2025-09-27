Fusil de asalto usado por un sicario menor de edad que asesinó a un holandés de 25 años en Fuengirola

Policía sospecha que el sicario de 17 años de Málaga confirma tendencia de la maffia de reclutar a menores El joven detenido en Bélgica llegó a España dos horas antes del asesinato con un fusil de un holandés junto a un club cannábico

La Policía Nacional sospecha que el joven sicario belga de 17 años detenido por asesinar con un fusil de asalto a un ciudadano holandés en Fuengirola (Málaga) confirma la tendencia de menores desplazados hasta España que previamente han sido reclutados por la Mocro Maffia en el norte de Europa para llevar a cabo encargos del crimen organizado al más alto nivel, como ya ocurre en otros países como Holanda, Suecia y Dinamarca.

«Los menores captados por el sicariato es una ola que nos viene», han indicado a Europa Press fuentes policiales al valorar la compleja investigación que ha conseguido esclarecer el asesinato en Fuengirola de un ciudadano holandés de 25 años, ocurrido de madrugada junto a un club cannábico en pleno Puente de la Constitución de 2024.

Además del asesinato de la ciudad malagueña, el primero en la Costa de Sol ejecutado por un menor, los especialistas de la Policía Nacional tienen constancia de al menos otros dos intentos de asesinatos --no consumados-- en el que también se recurrió a un menor.

La investigación del Grupo II de Crimen Organizado de la Udyco en la Costa del Sol se ha saldado con seis detenidos en España, Países Bajos y Bélgica por su presunta implicación en el encargo y ejecución del crimen, mientras que un séptimo implicado resultó abatido en Países Bajos al abrir fuego contra un policía de este país y a una mujer ajena a los hechos, lo que para los agentes es otra prueba del peligro de este tipo de crimen organizado al más alto nivel.

Uno de los seis detenidos es el autor material del asesinato perpetrado con un arma de guerra de origen americano a estrenar y «limpia» --que no se había usado con anterioridad--. El fusil de asalto lo manejó con pericia un joven a punto de ser legalmente mayor de edad, y que llegó a Málaga en avión dos horas antes de la ejecución a sangre fría, según las citadas fuentes del caso.

En España contó con dos cómplices, holandeses mayores de edad, que le acompañaron al club cannábico donde se encontraba la víctima. Esperaron a que salieran los clientes y, ya de madrugada, fue entonces cuando el sicario de 17 años, tras un primer intento de acceder al local con el fusil de asalto, se percató que su objetivo huía por una puerta trasera.

Fue allí donde disparó al holandés de 25 años varias veces, tanto en el cuerpo como en la cabeza, para cerciorarse que no había ninguna posibilidad de que sobreviviera. Acto seguido, arrojó el fusil bajo un vehículo cercano al cadáver y huyó en bicicleta del escenario del crimen. Pocas horas después, abandonó España en autobús, tras varias horas en un hotel consumiendo alcohol abundante junto a sus dos compinches.

El joven fue arrestado en Gante (Bélgica) el 20 de junio de 2025 en virtud de una Orden Europea de Detención y Entrega, siendo entregado a España el 11 de julio, donde ingresó en un Centro de Menores en régimen cerrado, según informó la Policía Nacional en una nota de prensa.

El sicario ya sabe qué es un centro de menores porque, antes de cometer el crimen en Fuengirola, se fugó de uno de estos centros en Bélgica, según explican las fuentes policiales consultadas por Europa Press.

Los agentes de la Udyco Costa del Sol, que tuvieron que reorganizar sus días libres en pleno Puente de la Constitución, logró con ayuda del GOES de Málaga la detención en Torremolinos de unos de los holandeses adultos implicados el 11 de diciembre de 2024, apenas cuatro días después del asesinato.

Esta detención fue clave para desencadenar el resto de la investigación y tirar del hilo para que los agentes constataran que el menor belga autor de los disparos había cambiado su apariencia y había huido a Países Bajos junto a otro cómplice.

Entre los detenidos figuran también tres mujeres holandesas que fueron las encargadas de trasladar el fusil a Fuengirola desde París, colaborando en la logística de la ejecución, y que fueron arrestados en junio en la ciudad de Ámsterdam.

Captados en chats a cambio de dinero

Este tipo de joven responde al perfil de menor de edad vulnerable, de origen magrebí -suelen ser segunda o tercera generación de migrantes- y que forman parte del círculo de pandilleros en barrios o suburbios de la periferia de ciudades del norte de Europa, según apuntan las citadas fuentes.

Buscan dinero rápido y pueden llegar a recibir entre 20.000 y 30.000 euros por un asesinato. Son captados en chats de canales online y redes sociales, como hace de forma habitual la Mocro Maffia, una poderosa organización criminal con múltiples ramificaciones que ha llegado a amenazar a autoridades como la princesa Amaia de Holanda.

Los menores, que no conocen a nadie de la organización, son captados en estos chats en los que, de forma genérica, alguien ofrece realizar un «trabajo» en España. El ofrecimiento se realiza sin especificar a qué se refieren para que, el elegido, pase a continuación a conversar directamente con algún cabecilla de la Mocro Maffia o una organización criminal similar.

En otro chat privado se especifica al menor el encargo en concreto, es decir, la víctima a la que tiene que matar, billete de avión, alojamiento y el precio, que va a la baja por la fuerte demanda de candidatos captados en el norte de Europa: antes se pagaban hasta 60.000 euros y ahora oscila entre 20.000 y 30.000 euros por cada asesinato ejecutado con éxito.