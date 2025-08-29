La Policía investiga si la madre de un niño desaparecido en Marbella se lo llevó a Rusia La progenitora tiene la custodia provisional del menor, pero con la prohibición de salir de España Fue visto por última vez en Marbella el pasado 4 de julio y la denuncia se efectuó el pasado 7 de agosto

La desaparición de un menor de tres años en Marbella está siendo investigada como una sustracción de menor por parte de la madre. Ella es quien ostenta su custodia provisional. Sin embargo, tiene la prohibición de salida del territorio español, que no habría cumplido. Según las pesquisas policiales se habría marchado a Rusia con su hijo.

La última vez que el padre tuvo noticias del pequeño fue el pasado 4 de julio. Pasó el tiempo, hasta que el padre decidió reportar a la Policía Nacional la desaparición. La sustracción del menor fue denunciada de forma oficial el pasado 7 de agosto en Marbella por el propio el padre.

Este pasado jueves se dio a conocer la desaparición a través de un mensaje en redes sociales del Centro Nacional de Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior. En el mensaje se comparte la foto del niño por redes sociales y se solicita algún tipo de información.

Es un pequeño de nombre de Oliver. De acuerdo con la información del perfil de desaparecido mide 85 centímetros de altura, tiene los ojos grises y el pelo rubio. El Centro Nacional de Personas Desaparecidas pide que se colabore con cualquier información ya sea a través de la Policía Nacional (091) o en el teléfono 116000, la línea directa para casos de niños desaparecidos.