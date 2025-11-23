La Policía Autonómica frustra la compra de una bebé por 3.000 euros por una pareja que no podía tener hijos en Málaga

Pagando 3.000 euros por una bebé recién nacida. Así quería arreglar una pareja de Málaga sus problemas de infertilidad. Agentes del Área de Protección al Menor (Aprome) de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía (UPA), con sede en ... Málaga, en colaboración con el Servicio de Protección al Menor de la Junta de Andalucía, han evitado la venta de una bebé recién nacida por 3.000 euros por parte de la madre biológica una pareja que no podía tener hijos y que se estaba sometiendo a un tratamiento de fertilidad en una clínica de Málaga.

Los agentes averiguaron durante las pesquisas que la madre biológica había alcanzado un acuerdo económico con la pareja para venderle a su hija a cambio de 3.000 euros. ¿Cómo se llevó a cabo el engaño? El varón inscrito como progenitor en el Registro Civil resultó no ser el padre biológico, sino la persona que, en connivencia con la madre biológica, acudió al organismo público para registrarse como progenitor de la recién nacida.

La investigación parte de una resolución de desamparo provisional dictada por la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de Málaga respecto a una menor recién nacida que se encontraba ingresada en un hospital de la provincia. Los agentes procedieron a la retirada inmediata de la menor y a su posterior entrega a una Familia Acogedora de Urgencia (FAU), según ha informado la Junta de Andalucía.

Contradicciones de la madre biológica

El relato de la madre biológica hizo sospechar a la Policía y destapó las irregularidades, ya que incurrió en contradicciones relacionadas con el parentesco entre ella y el supuesto progenitor, quien figuraba inscrito como tal en el Registro Civil. Ante la gravedad de los hechos, se abrió una investigación que permitió identificar de manera rápida y completa a todas las personas implicadas.

La principal línea de trabajo se centró en un presunto delito consistente en la presentación y registro de un recién nacido ajeno como propio para su inscripción como hijo en el correspondiente Registro Civil.

Pero el asunto iba más allá de una mera irregularidad en la inscripción. Ante la imposibilidad de tener hijos, la pareja había contactado con la madre biológica y aceptado su propuesta: inscribir a la recién nacida como hija de ambos y, una vez recibida el alta hospitalaria, entregársela a cambio de los 3.000 euros acordados.

La rápida intervención policial permitió la retirada inmediata de la menor, garantizando en todo momento su protección, y frustró el trato. Actualmente, la niña se encuentra bajo la tutela de la Junta de Andalucía y reside en un hogar de acogida, donde recibe la atención y el amparo necesarios. La actuación culminó con la imputación tanto de la madre biológica como de la pareja interesada en adquirir a la menor.

Asimismo, los implicados cometieron un delito de falsedad en documento público, al modificar elementos esenciales del acta de inscripción de nacimiento del bebé en el Registro Civil, además de otro supuesto delito contra las relaciones familiares —alteración de la paternidad, conforme al artículo 220.1 del Código Penal—.ológica como a la pareja interesada en la adquisición de la menor.