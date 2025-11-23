Suscríbete a
La Policía Autonómica frustra la compra de una bebé por 3.000 euros por una pareja que no podía tener hijos en Málaga

Han sido detenidos la madre biológica y la pareja con la que alcanzó un acuerdo económico por alteración de la paternidad y falsedad documental

Pies de un bebé recién nacido abc
Antonio R. Vega

Pagando 3.000 euros por una bebé recién nacida. Así quería arreglar una pareja de Málaga sus problemas de infertilidad. Agentes del Área de Protección al Menor (Aprome) de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía (UPA), con sede en ... Málaga, en colaboración con el Servicio de Protección al Menor de la Junta de Andalucía, han evitado la venta de una bebé recién nacida por 3.000 euros por parte de la madre biológica una pareja que no podía tener hijos y que se estaba sometiendo a un tratamiento de fertilidad en una clínica de Málaga.

