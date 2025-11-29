Suscríbete a
El 'Pipo' Chavarría: el narco de Ecuador que resucitó dos veces

El traficante fue detenido en Málaga el 16 de noviembre al volver de Marruecos tras ser dado por muerto dos veces, antes de aparecer en las escuchas de un caso de corrupción

Detenido el educador de un centro de menores en Málaga que abusaba de los niños al despertarlos o mientras veían dibujos

El `Pipo`Chavarría durante su detención en Málaga
El `Pipo`Chavarría durante su detención en Málaga Archivo
J. J. Madueño

J. J. Madueño

Málaga

La Policía de Ecuador sabía que el 'Pipo' Chavarría no estaba muerto. Su parte de defunción firmado por una doctora era falso y el entierro que le ofreció su familia un teatro. Tenían la certeza de que este narcotraficante, considerado como uno de los más ... importantes de Sudamérica, no solo estaba vivo, sino que dirigía y propagaba la influencia del cártel de Los Lobos por Europa como proveedor de cocaína. El pasado 16 de noviembre su perfil dio positivo. Fue detenido por la Udyco Central de la Policía Nacional en Málaga, cuando llegaba de un viaje a Marruecos con pasaporte falso. Danilo Fernández de Marcaibo (Venezuela) era el alias de este narco en la que es ya su segunda resurrección tras fingir su muerte.

