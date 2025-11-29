El 'Pipo' Chavarría: el narco de Ecuador que resucitó dos veces

La Policía de Ecuador sabía que el 'Pipo' Chavarría no estaba muerto. Su parte de defunción firmado por una doctora era falso y el entierro que le ofreció su familia un teatro. Tenían la certeza de que este narcotraficante, considerado como uno de los más ... importantes de Sudamérica, no solo estaba vivo, sino que dirigía y propagaba la influencia del cártel de Los Lobos por Europa como proveedor de cocaína. El pasado 16 de noviembre su perfil dio positivo. Fue detenido por la Udyco Central de la Policía Nacional en Málaga, cuando llegaba de un viaje a Marruecos con pasaporte falso. Danilo Fernández de Marcaibo (Venezuela) era el alias de este narco en la que es ya su segunda resurrección tras fingir su muerte.

Las autoridades de Ecuador informaron de la muerte de Wilmer Chavarría Barré, alias 'Pipo' y líder de Los Lobos, en una masacre carcelaria ocurrida en Turi (Cuenca) el 23 de febrero de 2021. Según aquel parte de bajas había sido asesinado junto a otros 33 presos. La guerra de los cárteles mexicanos de Sinaloa (Chapo Guzmán) y Jalisco Nueva Generación llegó Ecuador. Durante esas masacres entre bandas rivales en las cárceles hubo 119 de muertos dividido entre Los Choneros, que eran socios de Sinaloa, y Los Lobos con sus aliados, que defendían las posiciones de Jalisco Nueva Generación.

En una de ellas, uno de los cadáveres fue identificado como el 'Pipo' por sus huellas. Sin embargo, el Gobierno ecuatoriano tenía registrado en sus bases de datos un certificado de defunción que decía que Chavarría había muerto de un infarto afectado por covid en Santo Domingo de los Tsáchilas. A uno 400 kilómetros de la prisión. Nada cuadraba. Y ahí llegaron las escuchas del caso Purga, que investigaba a funcionarios del Gobierno por corrupción y colaboración con el narcotráfico.

«Norero lo saca de Turi, lo hace pasar por muerto. Le cambió las huellas digitales de un muerto y lo mandó con los papeles del muerto a Europa», revelan las escuchas a una de las acusadas, que publicadas por 'El Universo' de Ecuador tras ser desclasificadas por la Fiscalía. Leandro Norero 'el Patrón' estaba considerado hasta su asesinato el mayor narco ecuatoriano. Tras su muerte, el objetivo principal paso a ser el 'Pipo' Chavarría, cuya fuga del país quedó reseñada en un informe reservado de 2022, tras saber que el certificado de defunción era falso, así como la historia de que había sido asesinado en una de las masacres carcelarias de 2021. «Hemos capturado al objetivo de más alto valor. Hoy las mafias retroceden. Hoy gana el Ecuador», anunció el presidente Daniel Noboa tras la captura del 'lobo' en Málaga hace ya una semana y mientras espera la extradición.

Hasta ese momento, el 'Pipo' se había convertido en un rumor que perseguir por Europa. Muerto, pero vivo. Hasta se cambió la cara. Según las autoridades de Ecuador se hizo hasta siete operaciones en el rostro para modificar sus rasgos y no ser identificado. Era una sombra. Otra persona.

Sin embargo, el caso Purga constata que sigue dirigiendo a Los Lobos a través de su lugarteniente, el 'Capitán' Pico, que es quien ejecutaba las órdenes para sembrar el terror contra el Gobierno de Ecuador, así como para asesinar a rivales por el control del narcotráfico. Y en medio de la persecución hay una nueva versión de su muerte en 2024, cuando ya está declarado como «objetivo militar» por el Gobierno de Ecuador.

La familia de este traficante llegó a decir en marzo de ese año que había muerto en un tiroteo. El Gobierno de Ecuador sabía que era mentira y lo situaba ya en España con atino. El propio ministro de Interior de Ecuador, John Reimberg, se desplazó para estar presente en la detención.

Tras el arresto, el ministro aseguró que, tras fingir su muerte, sacó una nueva identidad en Venezuela con la que se registró y obtuvo un nuevo pasaporte en Colombia. Pasó a ser Danilo Fernández. Ese pasaporte falso le abre una causa en España por falsedad documental. Un delito menor para todo aquello de lo que le acusan las autoridades de su país.

De este modo, Ecuador tiene constatado que viajó a España en 2022 para no ser detenido y ampliar el negocio. No quería volver a prisión y los planes de Los Lobos pasaban por abrir mercado como proveedores en Europa. «Dirigía un amplio esquema de narcotráfico y delictivo en Países Bajos, Italia, Alemania, México y Colombia, con conexiones directas al cártel Nueva Generación Ecuador (CNGE) y alianzas con carteles mexicanos, colombianos y europeos», añadió el ministro ecuatoriano sobre sus actividades en las casi tres años en los que había operado como una sombra en Europa.

Según Reimberg, el detenido cuenta con un importante catálogo de delitos en su país como plagio con muerte, narcotráfico, delitos contra la vida, robo o lesiones. «Chavarría Barre es responsable de al menos 400 muertes y durante años manejó operaciones criminales desde la Penitenciaría del Litoral y la cárcel de Turi, donde estuvo recluido entre 2011 y 2019», aseguró el ministro tras la detención del traficante.

El comandante de la Policía, Pablo Vinicio Dávila, también desplazado a España para estar presente en el arresto de este capo añadió que se lo vincula al control de rutas del narcotráfico junto al cártel Jalisco Nueva Generación, que es uno de los más peligrosos de México, además de operaciones de minería ilegal, graves hechos delictivos y colocación de coches bomba.

El cártel de Los Lobos son uno de los principales cárteles de Ecuador. Según el portal especializado en crimen organizado Insight Crime, Los Lobos surgieron como una disidencia de Los Choneros y cuenta con más de 8.000 miembros. El grupo está al frente de una federación de pequeñas bandas como los Tiguerones y los Chone Killers. Al mismo tiempo está considera con otras 22 bandas organizaciones terroristas por el Gobierno de Daniel Noboa, que los catalogó así en el decreto de «conflicto interno» de 2024, después de que un grupo de encapuchados armados interrumpieran la programación de TC Televisión.

El presidente reaccionó así ante una escalada de violencia que lleva a grupos como Los Lobos a delitos como las brutales masacres carcelarias, la normalización del sicariato, el uso de coche bomba, los ataques masivos contra la policía y la exhibición de cadáveres colgados de puentes a modo de mensajes mafiosos para otras organizaciones y para el propio Gobierno.

Por eso, en el caso de la persecución a este tipo de «objetivos» para las autoridades, el combate se encomienda directamente al ejército. El decreto de «conflicto armado interno» permitió la intervención de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para «garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional»