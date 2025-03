Piden las mismas ayudas para los policías de la Costa del Sol que para los del Campo de Gibraltar

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) pide que también haya ayudas para los agentes de la Policía Nacional en la Costa del Sol, donde es destacada la lucha contra el crimen organizado internacional con nueve tiroteos en dos meses. Desde este sindicato mayoritario ... en Málaga se relata que desde la Consejería de Interior de la Junta de Andalucía se han anunciado medidas de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que trabajan en el Campo de Gibraltar.

Unas ayudas que quieren hacer extensibles a la Costa del Sol, donde el riesgo no es menor en el desempeño de sus funciones. «Es una necesidad que queda patente tras los últimos hechos delictivos en la zona, que ha obligado a la creación de un Plan de Refuerzos de Seguridad Costa del Sol, que se queda cortoplacista ante la realidad existente», señalan desde este sindicato, que las ve necesarias para poder llevar más efectivos a la zona para luchar contra el crimen organizado instalado.

En este sentido, reiteran al Ministerio de Interior la petición de más policías en la zona y que las comisarías existentes se eleven a un nivel acorde a la realidad delincuencial a la que se enfrenta la zona. «Nuestra criminalidad no es estacional, por lo que el Plan creado debe de ser permanente, con un análisis anual, como el de Campo de Gibraltar, y que se amplíe a todo el territorio de la Costa del Sol», añaden.

En el sindicato son sabedores de que el despliegue especial está ahora mismo solo en Marbella, pero que hay vocación de extenderlo a todo el litoral por parte de los mandos del Cuerpo. Sin embargo, hay problemas para atraer a los efectivos necesarios por los precios de la vivienda o alto nivel de vida que hay en la zona, con precios prohibitivos en muchos casos.

Sin aparcamientos gratis en la comisaría El transporte sería una gran ayuda. En el caso de Marbella, la comisaría está en una zona céntrica donde no hay aparcamiento y permitir la movilidad en transporte público desde las afueras solventaría un problema. En el caso de Málaga, SUP explica que también sería una salida, ya que van a hacer todo el aparcamiento un museo y han quitado esos aparcamientos. «Es bueno que se nos diese la posibilidad de poder movernos en transporte público» explica Valencia. El sindicato explica que evitaría un mayor número de vehículos alrededor de la Comisaría Provincial. Por lo que tanto los vecinos de la zona, como los ciudadanos que vayan a hacer alguna gestión tendrían aparcamiento y gratuito, a la vez que los agentes acceso sencillo a su puesto de trabajo.

La Costa del Sol se ha visto, tras la pandemia, muy demandada por nuevos residentes. El alza del capital extranjero que entra para la compra de viviendas e incluso alquileres vacacionales elevan los precios y dificulta que los policías tengan acceso a una vivienda cuando llegan a trabajar a la zona. Para localizar un precio asequible, en ocasiones, afrontan desplazamientos largos.

En la época estival, además, se ven obligados a irse a ciudades cercanas porque no haya pisos disponibles para alquilar. «En las afueras de Marbella, hasta Riviera (Mijas), en lo más aislado, puedes encontrarte una habitación entre unos 600 y 800 euros solo en invierno. No entra lo que es el período vacacional del verano, que se tienen que ir a otro lugar», aseguran Mariló Valencia, secretaria general de SUP en Málaga.

El problema se acentúa con los agentes que llegan de prácticas. «La mayoría tienen que estar yendo y viniendo a Málaga, o a zonas más lejanas, porque los alquileres están por las nubes en una habitación. Un piso, por ejemplo, de dos habitaciones para una familia está sobre los 1.200 y 1.400 euros, pero en verano a la calle», añade Valencia.

«En Torremolinos lo mismo», añade Valencia, quien un piso de tres habitaciones está de 1.350 euros para arriba. «Si un policía está ganando unos 2.100 euros, pues es fácil imaginar cuánto le queda si a los 1.350 euros le sumas comunidad, luz y agua», asegura la representante sindical, quien explica «no hay viviendas de alquiler de larga temporada y las que hay son a unos precios altísimos». «Se meten tres o cuatro compañeros en un piso, pero no pueden vivir en familia», lamenta Valencia.

Pisos compartidos

Por todo lo anterior, desde el SUP se solicita «la inclusión de Málaga dentro de las medidas de mejoras para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como en el Campo de Gibraltar». Para que los Policías no tengan que gastarse su sueldo en alquileres y desplazamientos por los precios elevados de mercado que hay en la provincia de Málaga.

Es por lo que SUP pide extender estas medidas a los agentes de la Costa del Sol. Las ayudas que ha planteado el consejero de Interior de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, para los agentes destacados en el Campo de Gibraltar abarcan materias como el transportes, educación, vivienda, deporte, formación y mejora o refuerzo de infraestructuras.

El sindicato considera que es necesario incluir la Costa del Sol dentro del citado Plan de mejoras. Aunque todavía quedan por definir las líneas de actuación, Sanz ya ha señalado la aprobación de algunas ayudas e incluso la gratuidad en el transporte público metropolitano, la educación infantil, el comedor escolar o el acceso a la universidad.

Desde este sindicato consideran que estas ayudas facilitarían la realidad a la cual se enfrentan los policías nacionales que vienen a trabajar a Málaga, además podrían servir de incentivos para aquellos agentes que tengan que elegir destino y que ahora rehúsan recalar en comisarías de la Costa del Sol por motivos económicos.