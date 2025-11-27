Una pelea con un exconvicto: el único rastro violento del asesino machista en Campillos

Suscríbete a
La puerta del domicilio donde fue asesinada Concha
J. J. Madueño

Campillos

Una pelea con un exconvicto fichado por menudeo de droga es la única pista sobre el asesino machista de Campillos en este municipio. Un altercado en una noche de fiesta es la única reseña antes de confesar su crimen. Según fuentes consultadas por ABC, ... el joven tuvo una noche una disputa en la que tuvo que intervenir la Policía Local. No fue a más. Más allá de eso, solo era el joven apuesto por el que Concha bebía los vientos y con el se le veía pasear al perro enamorados. Sin embargo, este pasado miércoles mató a su novia en Campillos (Málaga) y se marchó a Martos (Jaén) para confesar el crimen.

