Un peatón de 44 años pierde la vida arrollado por un coche en una calle de Málaga que es un punto negro de tráfico

El hombre quedó tumbado sobre la acera y gravemente herido tras el atropello

Rotonda de Suárez, en Málaga capital
Rotonda de Suárez, en Málaga capital
Antonio R. Vega

Un hombre de 44 años ha encontrado la muerte de manera fortuita arrollado por un coche que no lo vio mientras cruzaba una calle del barrio de El Limonar en Málaga. El fatal suceso ha ocurrido en la madrugada de este domingo en ... la calle Rotonda de Suárez de la capital andaluza.

