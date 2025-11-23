Un peatón de 44 años pierde la vida arrollado por un coche en una calle de Málaga que es un punto negro de tráfico

Un hombre de 44 años ha encontrado la muerte de manera fortuita arrollado por un coche que no lo vio mientras cruzaba una calle del barrio de El Limonar en Málaga. El fatal suceso ha ocurrido en la madrugada de este domingo en ... la calle Rotonda de Suárez de la capital andaluza.

El peatón quedó tumbado sobre la acera y gravemente herido debido al traumatismo, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en un comunicado. Los esfuerzos de los profesionales sanitarios pudieron salvarle la vida.

El accidente se produjo a la 1,15 horas y fue un testigo alertó al Teléfono de Emergencias 112 de un atropello al hombre en la referida calle de El Limonar. Como reza el protocolo, desde el centro coordinador se trasladó el aviso a la Policía Local y Nacional, así como a los servicios sanitarios del 061, que intentaron sin éxito reanimar al peatón de 44 años de edad que falleció en el mismo lugar del accidente.

Retenciones de tráfico

La calle en la que se produjo el accidente y, especialmente la glorieta, es conocida por sus problemas de tráfico y retenciones diarias en horas punta, lo que la convierte en una zona de circulación complicada para los conductores malagueños. Los ciudadanos y proyectos municipales o de Fomento indagan en posibles soluciones a estos nudos circulatorios, como la creación de pasos inferiores o rotondas alternativas en otras zonas problemáticas de la ciudad.