Orgullo en Málaga por el Premio Nacional de la Letras a María Victoria Atencia

El mundo de la cultura y la política en Málaga ha reaccionado con «orgullo» este martes 28 de octubre al conocer la concesión del Premio Nacional de las Letras 2025 a la poeta malagueña María Victoria Atencia. Representantes institucionales han utilizado la red social ... X para celebrar el galardón, considerándolo un hito para la provincia.

El galardón, que concede el Ministerio de Cultura desde 1984, reconoce el conjunto de la obra literaria de un autor vivo y está dotado con 50.000 euros. Atencia, nacida en Málaga en 1931 y figura clave del grupo poético de los años 50, ha sido premiada por una obra que, según el jurado, «posee y recrea la esencia de la vida». Este premio se suma a otros grandes reconocimientos en su carrera, como el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

Enhorabuena a María Victoria Atencia, galardonada con el Premio Nacional de las Letras 2025.

Una voz imprescindible de la poesía española que llena de orgullo a toda la provincia de Málaga.

La Diputación de Málaga ha sido una de las primeras en reaccionar, calificando a Atencia como «una voz imprescindible de la poesía española que llena de orgullo a toda la provincia». En la misma línea, el presidente de la institución, Francisco Salado, ha recalcado que «Málaga entera se llena de orgullo» por el premio. Salado ha subrayado que la obra de la poeta «es un auténtico legado para todos los que amamos la poesía» y le ha dado las gracias por «ser un referente».

Desde la capital, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha hecho pública su «más sincera felicitación» a la poeta. A través de su cuenta personal, De la Torre ha afirmado que este reconocimiento «pone en valor una trayectoria literaria ejemplar, marcada por la sensibilidad, la elegancia y el compromiso con la cultura».

Las felicitaciones se han extendido a otros miembros de la corporación municipal. El concejal de Cultura, Manuel López Mestanza, también ha celebrado la noticia: «¡Felicidades a María Victoria Atencia!», ha publicado, destacando que su poesía «sigue inspirando y emocionando».

La oleada de felicitaciones, unánime entre las instituciones malagueñas, subraya la profunda admiración y el respeto que genera la figura de María Victoria Atencia en su tierra natal. Con este Premio Nacional, la poeta no solo recibe el máximo reconocimiento a una vida dedicada a las letras, sino que consolida a Málaga como cuna de referentes indiscutibles de la cultura española.