Orgullo en Málaga por el Premio Nacional de la Letras a María Victoria Atencia

El máximo galardón de la literatura española a toda una trayectoria reconoce la voz personal y sutil de la poeta, referente del grupo de los años 50

María Victoria Atencia, premio Nacional de las Letras 2025

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, junto a la galardonada María Victoria Atencia
El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, junto a la galardonada María Victoria Atencia Diputación de Málaga

J. J. Madueño y Alejandro Trujillo

Málaga

El mundo de la cultura y la política en Málaga ha reaccionado con «orgullo» este martes 28 de octubre al conocer la concesión del Premio Nacional de las Letras 2025 a la poeta malagueña María Victoria Atencia. Representantes institucionales han utilizado la red social ... X para celebrar el galardón, considerándolo un hito para la provincia.

