Once médicos de Urgencias del Hospital Clínico de Málaga intoxicados en la cafetería

Once médicos se intoxicaron este fin de semana en la cafetería del Hospital Clínico Virgen de la Victoria. El pasado domingo los doctores de guardia sufrieron un «gravísimo» episodio de intoxicación gastrointestinal tras comer en este espacio. Según informa el Sindicato Médico varios ... de ellos tuvieron que ser ingresados en el área de Observación debido a la intensidad de los síntomas. «Un nuevo caso de estas características debido a la dejadez de la Dirección del hospital», apuntan desde el sindicato.

La cafetería del personal se ha convertido, a juicio de este sindicato, en «un riesgo real» para la salud. «Ante la inacción persistente de la dirección del centro y de los responsables del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que han permitido que esta situación llegue a límites inaceptables», lamentan.

Según la información remitida, a la baja calidad de la comida, el deterioro evidente del servicio y las dudosas condiciones higiénicas, se suma el hecho de que los profesionales se ven obligados a compartir el espacio con pacientes y acompañantes, sin un comedor propio, sin intimidad, sin seguridad y sin respeto alguno por sus condiciones laborales.

«Esta situación es indigna y supone un desprecio absoluto hacia quienes sostienen la actividad asistencial del hospital», añaden desde el Sindicato Médico de Málaga, que recuerda que no es la primera vez que ocurre. Hace un año ya se registró un episodio similar «y no se adoptaron medidas efectivas para evitar que volviera a repetirse».

El sindicato tacha de «vergonzoso» que profesionales de un hospital público acaben atendidos en su propio centro por haber comido allí mismo. «Sencillamente, vergonzoso, inadmisible e impropio de un sistema sanitario que pretende llamarse de calidad», ha remarcado en un comunicado.

«Situación insostenible»

Ante esto, se piden medidas para corregir la situación y que no vuelva a ocurrir una nueva intoxicación. Lo primero que se pide es una investigación urgente, exhaustiva e independiente, con conclusiones públicas y claras. Además de la depuración de responsabilidades en todos los niveles directivos y operativos implicados.

Esperan una inspección sanitaria completa e inmediata del servicio de cafetería, así como medidas contundentes y no cosméticas, con plazos firmes para la implementación de mejoras. Por otro lado, solicitan la habilitación inmediata de un comedor exclusivo para profesionales, digno, funcional y seguro.

«La situación ha sobrepasado todos los límites tolerables. Los profesionales no pueden seguir arriesgando su salud para poder comer durante su jornada laboral«, aseveran desde el Sindicato Médico, que no descarta convocar acciones reivindicativas y movilizaciones para proteger a los trabajadores.

Al mismo tiempo, se exige la dimisión de la dirección Económica-Administrativa y de Servicios Generales del hospital como responsable directa de esta «situación insostenible», que está «generando serios problemas de salud tanto a los profesionales como a los usuarios del centro».