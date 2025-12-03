Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Disciplina sanciona a Isaac con dos partidos y acuerda el cierre parcial del Sánchez-Pizjuán en tres encuentros

Once médicos de Urgencias del Hospital Clínico de Málaga intoxicados en la cafetería

Algunos de los profesionales tuvieron que ser ingresados en Observación por el «gravísimo» episodio

El Sindicato Médico carga contra los responsables del hospital y exige dimisiones por no ser la primera vez que ocurre algo así

Puerta de Urgencias del Hospital Clínico de Málaga
Puerta de Urgencias del Hospital Clínico de Málaga EFE
J. J. Madueño

J. J. Madueño

Málaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Once médicos se intoxicaron este fin de semana en la cafetería del Hospital Clínico Virgen de la Victoria. El pasado domingo los doctores de guardia sufrieron un «gravísimo» episodio de intoxicación gastrointestinal tras comer en este espacio. Según informa el Sindicato Médico varios ... de ellos tuvieron que ser ingresados en el área de Observación debido a la intensidad de los síntomas. «Un nuevo caso de estas características debido a la dejadez de la Dirección del hospital», apuntan desde el sindicato.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app