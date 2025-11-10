Ocho millones para cuidar la fe en los pequeños pueblos de Málaga

La Diputación de Málaga invertirá ocho millones de euros durante los próximos dos años (2026 y 2027) en un plan específico para rehabilitar iglesias y parroquias en los pueblos más pequeños de la provincia. El objetivo es preservar el patrimonio histórico y ... cultural y, a la vez, reforzar la vida social de los municipios con menos de 20.000 habitantes y sus pedanías, contribuyendo así a la lucha contra la despoblación.

El presidente de la institución provincial, Francisco Salado, ha mantenido esta semana una reunión con el nuevo obispo de Málaga, José Antonio Satué, para abordar este plan de actuaciones y estudiar el modo de desarrollarlo. La Diputación de Málaga reservará tres millones de euros de los presupuestos de 2026 para llevar a cabo este plan e invertirá otros cinco millones de euros con cargo a las cuentas de 2027.

Salado ha afirmado que esta inversión responde a la doble función que cumplen estos templos en el interior de la provincia. «Además de su función religiosa, las parroquias no sólo representan en muchos casos el principal patrimonio artístico, histórico y cultural de los pueblos, sino que también constituyen un lugar de encuentro, celebración y vida de los vecinos», ha subrayado.

En este sentido, el presidente provincial ha destacado el valor de esta iniciativa para fijar a los vecinos al territorio. «Contribuyen a retener población en esos municipios, de modo que nos ayudan en nuestra lucha contra la despoblación», ha añadido Salado.

El presidente ha señalado que la necesidad de este plan la han puesto de manifiesto los propios alcaldes, ya que hay muchas iglesias que requieren intervenciones urgentes. Entre los problemas más comunes, se necesita actuar para estabilizar torres y cornisas, neutralizar humedades o reparar cubiertas y tejados para asegurar su protección, conservación y aumentar su seguridad.

Patrimonio y atractivo turístico

La Diputación subraya que la conservación de estos inmuebles es también una inversión económica y turística para el interior de la provincia. «El patrimonio artístico, cultural, histórico y social de las iglesias genera empleo y riqueza en los pueblos y supone, sin ningún género de duda, un atractivo turístico capaz de atraer visitantes», ha apuntado el presidente.

Por ello, Salado ha insistido en que «es responsabilidad de todos, y por supuesto de las administraciones públicas, mantener y conservar estos templos en buen estado y protegerlos del deterioro que sufren por el paso del tiempo».

Salado ha expuesto que las parroquias crean «un sentido depertenencia y orgullo en los vecinos muy sólido», que se materializa en la celebración de eventos no sólo religiosos, sino también sociales y culturales, que ayudan a vertebrar el tejido social de los pueblos.

Comisión mixta para definir las prioridades

Para materializar el plan, en las próximas semanas se firmará un convenio entre la Diputación de Málaga y la Diócesis. Como paso previo, el Obispado está realizando ya una revisión interna para identificar las parroquias que presentan una situación más urgente. Este análisis servirá de base para la redacción de los futuros proyectos de rehabilitación y la elaboración de los primeros presupuestos.

Una vez firmado el convenio, se constituirá una comisión de seguimientomixta, de carácter técnico y compuesta por representantes de ambas instituciones. Este órgano será el encargado de analizar el estado de los templos, validar las intervenciones y establecer el calendario y las prioridades de acción definitivas.

Este nuevo plan de rehabilitación se une a la colaboración ya existente de la institución provincial para construir el nuevo tejado de la Catedral de Málaga. Esos trabajos, destinados a solventar los problemas de filtraciones y de humedad que padece el edificio, dotarán además al templo de un nuevo espacio visitable.

La Diputación de Málaga aporta un total de 3,5 millones de euros a este proyecto, en el que también participan la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga, la Fundación Unicaja y el Obispado.

La inversión de 8 millones prevista para 2026 y 2027 abre una vía sostenida de restauración del patrimonio parroquial en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Diputación y Obispado alinean recursos para preservar identidad, generar empleo local y atraer visitantes, en sintonía con la estrategia contra la despoblación.

A los 3,5 millones destinados a la cubierta de la Catedral se suma ahora un plan de alcance provincial que refuerza los templos como espacios de encuentro y cultura. El objetivo es tangible: menos humedades y cornisas en riesgo, más vida en las plazas.