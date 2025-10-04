Ocho heridos en la explosión de un barco en el puerto deportivo de Fuengirola

La explosión en un barco que navegada cerca del puerto deportivo de Fuengirola ha dejado ocho heridos, tres de ellos de gravedad. Los hechos se han producido sobre las 12.20 horas de este sábado cuando un enorme ruido ha alterado la tranquilidad del muelle en el que se encontraban atracadas otras embarcaciones.

Fuentes del Ayuntamiento de la localidad han explicado en redes sociales que todavía se desconocen las causas, pero nada más recibir la llamada de alerta se ha organizado un dispositivo formado por personal de Salvamento y Socorrismo, Bomberos, Policía Local y la Guardia Civil que se han desplazado hasta el lugar de los hechos para poner a salvo a los tripulantes.

Las ocho personas que iban a bordo han sado rescatadas, de las cuales, tres han resultado heridas de consideración y están siendo atendidas por servicios médicos, aunque no se teme por su vida. Fuentes municipales señalan que «los bomberos han intentado sofocar las llamas desde tierra».

Fruto de la deflagración, el barco de recreo en el que iban se ha hundido. Las fuentes señalan que «los responsables de la Agencia Andaluza de Puertos están siguiendo la situación de cerca para valorar la aplicación de medidas antivertidos».