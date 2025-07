Los nuevos tejados de la Catedral de Málaga descubren las bóvedas del Renacimiento

La Catedral de la Encarnación ya tiene sus nuevos tejados al 30%. Queda mucho por hacer, pero las obras están descubriendo pequeños tesoros ocultos por los siglos. El principal hasta ahora son las bóvedas originales del Renacimiento en el templo. Para solucionar el problema ... de goteras, se fueron haciendo parches para combatir las filtraciones. Las cúpulas no estaba previsto que estuvieran al aire en los planos de 1528, pero se quedaron al raso en 1782. Desde entonces la gran terraza superior de 'La Manquita' se ha ido recubriendo sin éxito contra las filtraciones. Y las bóvedas originales se perdieron bajo esos materiales.

Ahora, cuando casi cinco siglos después se construye el tejado que quedó pendiente en el siglo XVIII, las bóvedas vuelven a lucir. Cuando la madera cubre una de esas bóvedas, se empieza la recuperación. Primero se retira el pavimento con el que se cubrieron los regueros para el agua entre las cúpulas.

Después se pasa a quitar el plomo, que es el último revestimiento que se le puso. «Se quita a mano, con el propio calor del ambiente se desprende. Aquí está prohibido el fuego«, señala el arquitecto José Manuel Sánchez La Chica, que dice que también hay una capa de mortero que picar.

Una vez quitadas esas láminas negras y el mortero, se afronta la demolición de una capa de rasillones y otra de tabiquería, hasta que salen los ladrillos originales, que son limpiados con mimo para poder recuperar la presencia original ideada en 1528.

Y así, perdurarán a través de la historia, dando también servicio a la Catedral. «Esas bóvedas son más transpirables, por lo que van a permitir mejor la regulación térmica de la Catedral, donde hace ahora mucho calor en verano. También permiten una mejor evaporación de la humedad que hay en el interior«, añade Sánchez La Chica. El nuevo tejado tiene, además, un sistema de contrapuertas para generar una circulación aire que ayude en esos dos cometidos.

Un Cristo de tres metros El frontón de la Catedral de la Encarnación irá acompañado de nueve estatuas de unos tres metros. Es una idea lanzada por la Junta de Andalucía para la que no hay financiación todavía, pero ya tiene diseño. En los planos las estatuas se pueden ver coronando el templo. Y en el centro, sobre el pico del frontón, bendiciendo a Málaga y recibiendo a la mundo irá un Cristo, como estaba planteado hace casi 500 años.

Las bóvedas será visitables. La plataforma bajo los tejados se podrá visitar cuando en 2027 estén acabados. Sobre esas bóvedas el suelo será transparente para que todo el que suba pueda verlas en su estado original. Será un nuevo atractivo para la visitar 'La Manquita', que ha descubierto durante estas obras otro secreto: las escaleras cegadas.

En la construcción de los bajantes y las plataformas en el segundo nivel de terrazas los operarios descubrieron una círculos en el suelo. Al abrirlos vieron que una escaleras. Esa parte también tiene planteado un tejado en los planos originales para hacerla visitable. Esas escaleras se cegaron de no usarlas al estar la obra inconclusa.

En 2024, casi dos siglos y medio después de la última acometida, las obras del tejado de la Catedral comenzó. Se hizo gracias a una financiación compartida de 22,5 millones de euros entre Diputación Provincial (3,5), Junta de Andalucía (5,3), el Ayuntamiento de Málaga (4,5) y la Fundación Unicaja (1,5). El resto entre la Diócesis que tiene abierta una recaudación de fondos y varias donaciones. El que se borró de esta obra fue el Gobierno de España.

El tejado está construido en madera de pino radiata, que resulta más eficaz en caso de incendios ya que tarda más en quemarse. Además, esta tratada con capas ignífugas. Eso no quita que el fuego esté prohibido. Los carteles avisan en toda la obra no se puede hacer nada que genere chispas. «Se empieza con un minucioso proceso de diseño y en la Catedral se procede al ensamblaje de la estructura. No podemos fallar ni un solo centímetro«, añade el arquitecto.

Cinco siglos en obras Las cúpulas están ahora tapadas por una capa de plomo que se retira a mano cuando están cubiertas por los nuevos tejados. F. Silva

De este modo, el montaje comenzó con la parte «más sencilla» en la zona del Coro. Desde ahí se avanzó hasta llegar al Crucero. «Ahí ya nos plantea otros retos. Es una zona de más complejidad por la cúpula central y los brazos», afirma Sánchez La Chica, que dice que luego se llegará a La Girola, que Ventura Rodríguez diseñó en una estrella con una geometría perfecta.

En un principio no estaba previsto, pero también se hará el frontón inacabado de la Catedral. La obra, además de madera, tiene dos partes importantes. Por un lado, la teja que se ha diseñado en Barcelona en exclusiva para este templo. Conjuga la tradición romana y árabe colores típicos de los tejados malagueño. Por el otro, las piedras. Los canteros están haciendo tanto las balaustradas como los pedestales para completar la obra. «No es un simple adorno. El peso que tienen y dónde van colocados hacen que las cargas en los muros sean verticales«, apunta Sánchez La Chica.

Paso a paso, la Catedral avanza. Siglo tras siglo la obra se va haciendo sin romper con nada y respetando los preceptos renacentistas que la alumbraros. Ahora la piedra se parte de forma digital o la madera se ensambla con pernos con piezas que vienen desde Bilbao se suben con una grúa de precisión, pero la tradición sigue vigente. 'La Manquita' sigue creciendo sin perder su identidad.