Un nuevo tiroteo en Marbella se salda con un hombre de 38 años herido leve

Nuevo tiroteo en Marbella. Esta vez tuvo lugar en la madrugada del lunes en la calle Rey Boston, cerca del palacio de ferias y congresos donde se produjo un disparo en el que resultó herido un hombre nacido en 1987 cuando entraba a su ... vivienda.

Al parecer, el hombre fue alcanzado por una esquirla, según fuentes cercanas a la investigación. Eso ocurrió pese a que se refugió en la cocina de la vivienda, hasta donde llegaron algunas de las balas.

El herido, que tiene un lesión leve que no reviste gravedad, fue llevado al hospital.

El seguimiento del coche del asaltante por la cámaras de seguridad de la zona y el sistema de videovigilancia en Marbella hizo que lo pudieran detener a las pocas horas del suceso en Algeciras. El detenido es un joven de 25 años que se había dado a la fuga a bordo de un turismo.

El aviso de lo que estaba ocurriendo lo hicieron los vecinos de la zona (se trata de una zona residencial) al escuchar los disparos. En el dispositivo actuaron policía Local, nacional y sanitarios. La Policía Nacional se hizo cargo de la investigación y ha efectuado ya la detención del supuesto tirador.