Nuevo incidente armado en la Costa del Sol: un tiroteo tras una pelea en un bar de Marbella

El presunto autor habría realizado las detonaciones desde un vehículo en marcha antes de darse a la fuga

Violan a una mujer en Manilva tras drogarla en una playa

Despliegue policial en la zona.
Despliegue policial en la zona. Marbella se queja
Alejandro Trujillo

Málaga

Agentes de la Policía Nacional mantienen abierta una investigación para esclarecer un suceso ocurrido este mediodía en la barriada de Las Albarizas, en Marbella, donde se han registrado disparos tras un enfrentamiento en la vía pública. A pesar del revuelo generado en la ... zona, fuentes de la Comisaría Provincial de Málaga han confirmado que ninguna persona ha resultado herida por arma de fuego.

