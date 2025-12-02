Nuevo incidente armado en la Costa del Sol: un tiroteo tras una pelea en un bar de Marbella

Agentes de la Policía Nacional mantienen abierta una investigación para esclarecer un suceso ocurrido este mediodía en la barriada de Las Albarizas, en Marbella, donde se han registrado disparos tras un enfrentamiento en la vía pública. A pesar del revuelo generado en la ... zona, fuentes de la Comisaría Provincial de Málaga han confirmado que ninguna persona ha resultado herida por arma de fuego.

Los hechos se han desencadenado pasadas las 13.00 horas de este martes 2 de diciembre. Los servicios de emergencias recibieron el aviso de una pelea a las puertas de un establecimiento de hostelería situado en la confluencia de la calle José Iturbi con Alfredo Palma.

Según las primeras pesquisas, la disputa habría subido de tono hasta que un individuo, presuntamente a bordo de un turismo, ha efectuado hasta tres disparos antes de huir del lugar a toda velocidad.

Hasta el lugar se han desplazado de inmediato efectivos de la Policía Local de Marbella y de la Policía Nacional, quienes han acordonado la zona para recabar pruebas y testimonios.

Si bien la rápida intervención ha permitido asegurar el perímetro, el autor de las detonaciones ya había abandonado la escena. La investigación continúa activa para localizar al responsable y determinar las causas exactas de la reyerta.