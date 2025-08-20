Nuevo cierre de caseta 24 horas en la Feria de Málaga por cobrar entrada

La caseta Selvática ambientada durante un día de esta edición de la Feria de Málaga

El Ayuntamiento de Málaga ha decretado la clausura durante 24 horas de la caseta Selvática por cobrar el acceso e impedir la entrada libre y gratuita, conducta por la que ya había sido advertida con anterioridad. Con este expediente, ya son cuatro los recintos sancionados en lo que va de Feria y dos los que han intentado exigir una entrada de forma ilegal.

La versión de Selvática no coincide con la del Consistorio. «Por motivos burocráticos nos vemos obligados a cerrar nuestra caseta durante 24 horas, pedimos disculpas a nuestros clientes e informamos que mañana volveremos con normalidad», han afirmado en sus redes sociales.

En cuanto a las otras tres casetas clausuradas en esta edición, el Ayuntamiento anunció en su perfil oficial de X el cierre cautelar de 24 horas de La Exquisita por reincidir en impedir el acceso libre y gratuito y exigir invitación o pase, prácticas prohibidas por el Bando. Además, el Consistorio notificó el cierre de Jaleo por reincidencia en el incumplimiento de contar con personal de seguridad. De igual manera, también clausuró La Bulla durante un día por falta de delimitación y por retirar mesas y sillas antes de la hora permitida.

El Ayuntamiento aplica el Bando de la Feria, que fija las reglas de funcionamiento en el Real y cuya inobservancia conlleva cierres temporales. El texto municipal recuerda que el acceso a las casetas de las zonas familiar y de juventud es «libre y gratuito» y prohíbe expresamente cobros, invitaciones, consumiciones previas, ofertas o promociones y los denominados «pases» de reentrada.

La normativa también marca horarios: apertura a las 14.00 y cierre a las 06.00, con prórroga hasta las 07.00 en festivos y vísperas. En la zona de juventud, la actividad concluye a las 07.00. En casetas familiares se permite retirar mesas y sillas desde las 02.00, sin superar nunca el aforo autorizado.

En materia de menores, el Bando impide el acceso a los menores de 16 años en la zona de juventud, salvo mientras duren actuaciones en directo. Además, la caseta puede restringir la entrada a menores de 18 si así lo solicitó y obtuvo autorización, requisito que debe anunciarse de forma visible en el acceso.

La reincidencia ha pesado en la decisión municipal. Fuentes del área competente han subrayado en ediciones anteriores que el Bando no es una recomendación, sino una obligación diseñada para garantizar igualdad de condiciones, seguridad y convivencia durante la Feria.

Con este nuevo cierre, el Ayuntamiento refuerza un mensaje inequívoco: la Feria de Málaga es una fiesta abierta y sin peajes. La vigilancia continuará durante toda la semana para prevenir nuevas infracciones.