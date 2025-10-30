Nuevo caos en la A-7 en Málaga con 13 kilómetros de retenciones: «Es tercermundista»

La A-7 ha vuelto a colapsar en su acceso oriental a la capital con retenciones de hasta 13 kilómetros entre La Cala del Moral y Chilches. El detonante ha sido un camión averiado desde la noche anterior a la ... altura de Parque Victoria que ha permanecido horas en la calzada. El presidente de la Diputación y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha responsabilizado al Gobierno central y ha pedido la dimisión inmediata del subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas. «Es tercermundista que cada vez que se produce una avería se hunda la movilidad de media provincia», ha denunciado.

Según el Centro de Gestión de Tráfico, la incidencia obligó a cortar el carril derecho en el punto kilométrico 974 de la A-7 sentido Cádiz, lo que, unido a la intensidad de vehículos en la entrada a colegios y centros de trabajo, provocó un caos circulatorio desde primera hora. A las 10.25 horas, la DGT comunicó a ABC que el camión había sido retirado y el carril reabierto, aunque persistían retenciones de hasta 11,5 kilómetros.

Imagen del camión averiado que ha provocado hasta 13 kilómetros de retenciones Francisco Salado

Salado ha encuadrado el episodio en un problema «crónico» por la falta de actuaciones del Estado en la A-7 oriental. «Hoy ha vuelto a quedar demostrado que los graves problemas de tráfico en la A-7, especialmente en la zona oriental, no se deben solo a la falta absoluta de inversiones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón», ha señalado. «Cuando hablamos de castigo y asfixia también hablamos de la desidia inaceptable con la que el Gobierno afronta los atascos que sufren miles y miles de malagueños», ha añadido.

El dirigente popular ha explicado que comprobó personalmente anoche, en torno a las 22.45 horas, la presencia del vehículo inmovilizado en Parque Victoria y que, esta mañana, seguía sin retirar. La DGT, por su parte, sitúa el registro del suceso a las 3.15 de la madrugada.

Salado ha censurado la actuación de las administraciones del Estado: «Es absolutamente inadmisible que ni la Dirección General de Tráfico, ni la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ni la Subdelegación del Gobierno hayan tenido tiempo ni ganas ni capacidad durante horas y horas para retirar ese obstáculo a la circulación. Resulta indignante este desprecio a la ansiedad y a la pérdida de horas de trabajo y lectivas que provocan estos atascos».

