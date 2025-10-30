Nuevo caos en la A-7 en Málaga con 13 kilómetros de retenciones: «Es tercermundista»

Suscríbete a
Imagen del atasco a las 8.20 horas según las cámaras de la DGT
Imagen del atasco a las 8.20 horas según las cámaras de la DGT Sur
Alejandro Trujillo

Alejandro Trujillo

Málaga

La A-7 ha vuelto a colapsar en su acceso oriental a la capital con retenciones de hasta 13 kilómetros entre La Cala del Moral y Chilches. El detonante ha sido un camión averiado desde la noche anterior a la ... altura de Parque Victoria que ha permanecido horas en la calzada. El presidente de la Diputación y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha responsabilizado al Gobierno central y ha pedido la dimisión inmediata del subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas. «Es tercermundista que cada vez que se produce una avería se hunda la movilidad de media provincia», ha denunciado.

El presidente provincial ha reiterado las medidas urgentes que la Diputación y los ayuntamientos del entorno vienen defendiendo «desde hace meses» para aliviar el tapón este de la autovía: «Un tercer carril entre la ronda Este y Rincón de la Victoria y una grúa de intervención rápida que actúe sin dilación ante averías y alcances». «Rincón de la Victoria es ahora mismo una auténtica ratonera», ha advertido.

La Subdelegación del Gobierno, cuyo titular es Javier Salas, ha defendido en días pasados que la solución de fondo a los problemas de capacidad en la costa oriental no es inmediata y requerirá plazos largos; el propio subdelegado ha llegado a afirmar que las soluciones tardarán «décadas» en materializarse. Salado ha respondido que ese mensaje resignado es inaceptable: «Con este Gobierno del PSOE, y a este ritmo, no llegarán ni en siglos. Y lo peor es que les dará igual».

El colapso de esta mañana, en definitiva, reabre el debate sobre la falta de inversión y de mecanismos de respuesta rápida en una traza donde cualquier incidencia menor se convierte en un problema estructural. «Llevan más de siete años gobernando y la inversión ha sido cero. Se dedican a culpar a los demás de su irresponsabilidad», ha remachado Salado, que ha anunciado que elevará formalmente sus exigencias al Ministerio de Transportes y reclamará un calendario concreto para las actuaciones de capacidad y los protocolos de retirada urgente de vehículos averiados.

Mientras tanto, miles de conductores han vuelto a encadenar pérdidas de horas de trabajo y retrasos escolares en la A-7, columna vertebral de la movilidad metropolitana. Un simple incidente vuelve a traducirse en embudos y citas perdidas en toda la franja oriental.

