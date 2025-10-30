Nuevo caos en la A-7 en Málaga con 13 kilómetros de retenciones: «Es tercermundista»
Francisco Salado culpa al Gobierno de abandono y exige la dimisión del subdelegado en Málaga
Obras en plena hora punta colapsan la A-7: hasta 90 minutos atrapados camino de Málaga
Sigue en directo la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado por el caso Koldo hoy
Málaga
La A-7 ha vuelto a colapsar en su acceso oriental a la capital con retenciones de hasta 13 kilómetros entre La Cala del Moral y Chilches. El detonante ha sido un camión averiado desde la noche anterior a la ... altura de Parque Victoria que ha permanecido horas en la calzada. El presidente de la Diputación y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha responsabilizado al Gobierno central y ha pedido la dimisión inmediata del subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas. «Es tercermundista que cada vez que se produce una avería se hunda la movilidad de media provincia», ha denunciado.
Según el Centro de Gestión de Tráfico, la incidencia obligó a cortar el carril derecho en el punto kilométrico 974 de la A-7 sentido Cádiz, lo que, unido a la intensidad de vehículos en la entrada a colegios y centros de trabajo, provocó un caos circulatorio desde primera hora. A las 10.25 horas, la DGT comunicó a ABC que el camión había sido retirado y el carril reabierto, aunque persistían retenciones de hasta 11,5 kilómetros.
Salado ha encuadrado el episodio en un problema «crónico» por la falta de actuaciones del Estado en la A-7 oriental. «Hoy ha vuelto a quedar demostrado que los graves problemas de tráfico en la A-7, especialmente en la zona oriental, no se deben solo a la falta absoluta de inversiones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón», ha señalado. «Cuando hablamos de castigo y asfixia también hablamos de la desidia inaceptable con la que el Gobierno afronta los atascos que sufren miles y miles de malagueños», ha añadido.
El dirigente popular ha explicado que comprobó personalmente anoche, en torno a las 22.45 horas, la presencia del vehículo inmovilizado en Parque Victoria y que, esta mañana, seguía sin retirar. La DGT, por su parte, sitúa el registro del suceso a las 3.15 de la madrugada.
Salado ha censurado la actuación de las administraciones del Estado: «Es absolutamente inadmisible que ni la Dirección General de Tráfico, ni la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ni la Subdelegación del Gobierno hayan tenido tiempo ni ganas ni capacidad durante horas y horas para retirar ese obstáculo a la circulación. Resulta indignante este desprecio a la ansiedad y a la pérdida de horas de trabajo y lectivas que provocan estos atascos».
Hoy ha vuelto a quedar demostrado que los graves problemas de tráfico en la A7, especialmente en la zona oriental, no se...Posted by Francis Salado on Thursday, October 30, 2025
El presidente provincial ha reiterado las medidas urgentes que la Diputación y los ayuntamientos del entorno vienen defendiendo «desde hace meses» para aliviar el tapón este de la autovía: «Un tercer carril entre la ronda Este y Rincón de la Victoria y una grúa de intervención rápida que actúe sin dilación ante averías y alcances». «Rincón de la Victoria es ahora mismo una auténtica ratonera», ha advertido.
La Subdelegación del Gobierno, cuyo titular es Javier Salas, ha defendido en días pasados que la solución de fondo a los problemas de capacidad en la costa oriental no es inmediata y requerirá plazos largos; el propio subdelegado ha llegado a afirmar que las soluciones tardarán «décadas» en materializarse. Salado ha respondido que ese mensaje resignado es inaceptable: «Con este Gobierno del PSOE, y a este ritmo, no llegarán ni en siglos. Y lo peor es que les dará igual».
El colapso de esta mañana, en definitiva, reabre el debate sobre la falta de inversión y de mecanismos de respuesta rápida en una traza donde cualquier incidencia menor se convierte en un problema estructural. «Llevan más de siete años gobernando y la inversión ha sido cero. Se dedican a culpar a los demás de su irresponsabilidad», ha remachado Salado, que ha anunciado que elevará formalmente sus exigencias al Ministerio de Transportes y reclamará un calendario concreto para las actuaciones de capacidad y los protocolos de retirada urgente de vehículos averiados.
Mientras tanto, miles de conductores han vuelto a encadenar pérdidas de horas de trabajo y retrasos escolares en la A-7, columna vertebral de la movilidad metropolitana. Un simple incidente vuelve a traducirse en embudos y citas perdidas en toda la franja oriental.
