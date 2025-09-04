Así será el nuevo barrio 'inteligente' de Málaga: hoteles de insectos, piscinas para mascotas y casi 3.500 viviendas

Málaga se prepara para dar un salto urbanístico sin precedentes con la creación del Distrito Zeta, un nuevo barrio que se levantará en la zona de Sánchez Blanca y que, si todo marcha según lo previsto, empezará a recibir a sus primeros vecinos en 2026. No es un proyecto cualquiera, sino una primera muestra de cómo podría ser el barrio del futuro. La idea es crear un entorno distinto, con menos coches, más naturaleza y espacios abiertos donde disfrutar del día a día y del buen tiempo.

Hablamos de 66 hectáreas donde se mezclarán casi 3.500 viviendas con parques, áreas deportivas, colegios, zonas comerciales y hasta rincones poco habituales en un barrio tradicional, con piscinas para perros, hoteles de insectos o espacios al aire libre para conciertos y picnics.

Una ciudad pensada para la Generación Z

El propio nombre lo dice todo. Distrito Zeta hace un guiño a la Generación Z, esos jóvenes que han crecido entre pantallas y que hoy buscan lugares donde la sostenibilidad, la tecnología y la comunidad no sean eslóganes, sino realidades palpables. De hecho, muchos jóvenes han participado en talleres y sesiones que han servido para dar forma a la idea del barrio. Sus ideas han inspirado propuestas que van desde fomentar la movilidad en bici o patinete, hasta incluir zonas para socializar al aire libre o espacios que favorezcan la biodiversidad.

El arquitecto Víctor Troyano, responsable de la conceptualización del proyecto en Urbania, explica que la idea del proyecto está basada en dar forma a la ciudad del futuro: un espacio más verde, conectado con la tecnología y diseñado para favorecer la convivencia.

Qué tendrá el Distrito Zeta

Más allá del concepto, los números ayudan a imaginar lo que se avecina:

3.443 viviendas de distintas tipologías.

23.500 m² de locales comerciales, para que el barrio tenga vida propia sin depender de grandes desplazamientos.

65.000 m² destinados a dotaciones deportivas, educativas y sociales.

73.500 m² de zonas verdes, con parques y espacios pensados para el ocio al aire libre.

El Ayuntamiento de Málaga también se ha implicado en el proyecto, reservando parcelas tanto para vivienda libre como de protección oficial. La idea es que convivan familias con distintos perfiles, y que el barrio no sea solo un espacio moderno, sino también diverso.

Las primeras llaves llegarán en 2026

La promotora Aedas Homes será la primera en entregar viviendas. Sus promociones Zeta Valley (67 viviendas) y Zeta Avenue (124 viviendas) ya están en marcha con la constructora Sacyr. La previsión es que los primeros hogares se entreguen a finales de 2026 y principios de 2027.

En este sentido, el interés del mercado es evidente. De hecho, en otro de sus proyectos, Zeta Place, Aedas ha vendido un 25% de las viviendas en apenas un mes. Todo apunta a que la demanda será alta, y no es para menos, ya que pocas veces se ve en España un barrio concebido desde cero con esta filosofía.

Mucho más que un conjunto residencial

Lo que distingue al Distrito Zeta no son solo sus cifras, sino su planteamiento. No se busca crear una urbanización cerrada, sino un ecosistema urbano con identidad propia. Habrá carriles bici, espacios para la vida comunitaria, servicios a pie de calle y zonas que fomenten tanto el ocio como la salud y el bienestar.

La inclusión de iniciativas como los hoteles de insectos puede sonar anecdótica, pero muestra claramente el objetivo de integrar la ciudad con la naturaleza y repensar cómo queremos habitar el espacio común.

Este proyecto supone un nuevo avance para Málaga, que además de atraer a empresas tecnológicas y visitantes, aspira a consolidarse como modelo en el desarrollo de barrios inteligentes.

