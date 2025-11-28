La nueva tasa de basura de Málaga: QR, App y hasta un 80% de bonificación

Málaga quiere hacer de la necesidad virtud. Ante una legislación farragosa, abierta y sin concreción del Gobierno central por la aplicaciones de una directiva europea sobre gestión de residuos, el Ayuntamiento ha estudiado como imponer la tasa de basura menos lesiva para los ciudadanos. ... De este modo, implementa un sistema con códigos QR, aplicaciones móviles y bonificaciones que pueden llegar hasta el 80%.

El consistorio está estudiando una aplicación en el teléfono móvil, que podría ser 'Málaga Funciona'. A la hora de tirar la basura seleccionada para el reciclaje el usuario tendría que capturar un código QR y luego subir una foto de la bolsa de basura con los residuos de plástico, cartón o material orgánico. Eso supondría una reducción de hasta el 15% de la factura del año siguiente.

Por otro lado, la visitas al punto limpio también se premian. Si hay registros de diez usos al año, la factura puede bajar otro 15%. De este modo, los que cumplan todos los requisitos planteados por el Consistorio pueden llegar a ver rebajada su factura hasta un 30% por reciclar.

A eso se suma un programa de bonificaciones de para familias numerosas y vulnerables. Al acreditar cualquiera de los conceptos en el Consistorio, el servicio municipal de forma automática aplicara una rebaja del 50% sobre la tasa que se tiene que pagar en ese hogar.

Por lo tanto, aquellos vecinos que cumplan los requisitos de familia numerosa o vulnerable, así como los preceptos de reciclaje en el contenedor y el punto limpio, pueden ver como la factura anual de basura tenga un descuento de hasta el 80%.

Las cartas de pago de la tasa de basuras llegarán en el tercer trimestre del año que viene. Esta nueva fórmula se aplicará en 2026 solo sobre los seis meses que esté en vigor. Será en 2027 cuando haya un año completo con la nueva tasa de basuras.

El ticket medio de cada familia es de casi 142 euros por vivienda en Málaga capital. El ayuntamiento espera que, pese a las importantes bonificaciones que están en marcha, se puedan sufragar los casi 64 millones de euros que cuesta la recogida, transporte y tratamiento de los residuos.