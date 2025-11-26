La 'muerte dulce' de la familia Rabah en Torrox

El timbre de la casa no paraba de sonar. Eran las 15.20 horas. La vecina del segundo piso se asomó a ver que pasaba. Nadie abría la puerta el piso de la primera planta de edificio que hace esquina en la calle Pontil de ... Torrox. El repartidor de Amazon estaba con el paquete pedido por uno de los niños de los Rabah, en la puerta, pero nadie le abría. La vecina dijo que debían estar ahí y llamaron para ver si iban a volver. Los móviles sonaban, daban tono y, a lo lejos, se escuchaba la sintonía. Estaban dentro, pero no abrían la puerta. Así que esta vecina, ayer recluida en su casa envuelta en el dolor por la pérdida, decidió entrar. Ella fue quien se encontró a los cuatro cadáveres, cada uno en su habitación.

El aviso a Emergencias lo dio la vecina nerviosa ante lo que estaba presenciando. Aseguró al 112 que había «cuatro personas en el suelo», que parecía que «estaban muertos». Además, apuntó a que podía haberlos matado «un escape de gas». «Se acostaron por la noche y ya no amanecieron. Murieron mientras dormían», apuntaba otra vecina, que añadía que estaban a la espera de los resultados de la autopsia para saber cómo había muerto, pero que todo apuntaba a que se había tratado de «una muerte dulce». «Te vas durmiendo y no te das cuenta de que mueres», afirma esta conocida de la familia de Rabah.

Mientras sus familiares en España, algunos primos, tratan de arreglar los papeles de la defunción para poder repatriar los cuerpos a Marruecos y que sean enterrados allí, una de sus primas los recuerda con cariño en medio del dolor. «Los niños eran unos ángeles», asegura esta mujer.

Los Rabah eran conocidos y queridos. Sadía, la madre de la familia, era una de las piedras angulares de la comunidad marroquí en este barrio de Torrox. «Era la maestra de los niños para enseñarles árabe. Ella la que hacía que nuestros hijos no perdieran su idioma a pesar de estar fuera. Era muy querida. Le ha dado clases de árabe a todos los niños del barrio. A muchos», señala otra de las vecinas.

A Said, el padre de familia, lo recuerdan trabajando en la construcción para sacar adelante a su familia. Sus conocidos aseguran que la pareja, ya con uno de los hijos llegó a España en el 2005. «Al principio vivieron juntos con unos primos, esa dos familias son como hermanos, pese a ser parientes lejanos. Ellos están muy afectados y son los que están arreglando los papeles», explican las vecinas.

La pareja llegó a España buscando un futuro para el pequeño Mohamed, que tenía 19 años cuando falleció. Ya en Torrox, asentados en este municipio de La Axarquía de Málaga, nació Mustafá, que tenía 17 años cuando falleció. Los dos eran estudiantes. Uno estaba en formándose en electromecánica y el otro hacía lo propio en el ámbito de la informática.

Muestras de dolor en la concentración en el Ayuntamiento EFE

Conocidos por los jóvenes de los institutos y del deporte, sobre todo Mustafá, que era un lateral derecho encandilaba con sus carreras por la banda en el Club Deportivo Torrox. «Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro jugador juvenil Mustafi, quien nos ha dejado junto a tres familiares más (padres y hermano) en un trágico suceso», remarcaba el equipo tras conocer el fallecimiento de la familia.

«La pérdida de Mustafi, junto a la de sus padres y hermano, supone un dolor inmenso y una ausencia que marcará para siempre a todos los que les conocieron», añadía el club. No solo del equipo de fútbol. La tarde-noche en la que se conoció la tragedia de los Rabah una se congregaron decenas de persona en la plaza delante de su domicilio para llorar su pérdida. Ayer, en el minuto de silencio en la puerta del Ayuntamiento en seña de duelo y respeto volvió a concentrase una muchedumbre que los recordaba con cariño.

Unas 500 personas, entre las que se encontraban vecinos y compañeros del instituto los recordaron. Jamila Hayoun, portavoz de la familia, lamentó que «tanto la comunidad marroquí como española en la localidad de Torrox se levantó en la mañana del martes con el terrible suceso».