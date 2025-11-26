Suscríbete a
La 'muerte dulce' de la familia Rabah en Torrox

Los cuatro miembros de esta familia marroquí fallecieron intoxicados por una supuesta inhalación de algún gas mientras dormían cada uno en su habitación

Salida de los cadáveres en Torrox
Salida de los cadáveres en Torrox EFE
Torrox

El timbre de la casa no paraba de sonar. Eran las 15.20 horas. La vecina del segundo piso se asomó a ver que pasaba. Nadie abría la puerta el piso de la primera planta de edificio que hace esquina en la calle Pontil de ... Torrox. El repartidor de Amazon estaba con el paquete pedido por uno de los niños de los Rabah, en la puerta, pero nadie le abría. La vecina dijo que debían estar ahí y llamaron para ver si iban a volver. Los móviles sonaban, daban tono y, a lo lejos, se escuchaba la sintonía. Estaban dentro, pero no abrían la puerta. Así que esta vecina, ayer recluida en su casa envuelta en el dolor por la pérdida, decidió entrar. Ella fue quien se encontró a los cuatro cadáveres, cada uno en su habitación.

