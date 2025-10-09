Mueren dos motoristas tras un accidente de tráfico en Málaga

Dos ocupantes de una motocicleta han fallecido este jueves por la mañana, después de un accidente de tráfico en la avenida de Velázquez en la capital malagueña.

Según ha informado el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga en redes sociales, los ... hechos han tenido lugar sobre las 06.55 horas en la citada vía.

Por su parte, el Sistema Emergencias 112 Andalucía ha recibido avisos alertando del accidente. De inmediato, han dado aviso a efectivos de la Policía Local, Guardia Civil de Tráfico y 061. Cortes de tráfico en la vía Tras el suceso, según ha señalado el Área de Seguridad del Consistorio, la vía permanece cortada en sentido al municipio malagueño de Torremolinos, a la altura del Carril de San Isidro y la salida del aeropuerto. Como consecuencia del accidente registrado sobre las 6:55 horas en la avenida de Velázquez (MA-21), han fallecido los dos ocupantes de una motocicleta. Los tres carriles en sentido Torremolinos permanecen cortados. https://t.co/t9lXke6r3A — Área de Seguridad Málaga (@seguridad_mlg) October 9, 2025 A su vez, Tráfico ha confirmado que han habilitado un desvío por la vía de servicio y han pedido precaución en la zona.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión