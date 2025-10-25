Suscríbete a
Muere un trabajador de 34 años por una descarga eléctrica en Málaga

La víctima fallecía mientras trabajaba en una empresa del parque Santa Cruz

La Fiscalía destaca el aumento de accidentes laborales en Andalucía en el campo y la construcción

Una ambulancia del 061 en Málaga
S. E.

Un trabajador de 34 años ha fallecido este sábado tras sufrir una descarga eléctrica en Málaga capital, según han informado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía y el Área de Seguridad del Ayuntamiento.

Los hechos han ocurrido sobre las 13.00 horas de este sábado ... en la calle Camino Huerta de Santa Cruz, n el parque empresarial Santa Cruz. El 112 ha sido alertado de que un hombre había sufrido una descarga eléctrica cuando trabajaba en una empresa.

