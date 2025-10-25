Muere un trabajador de 34 años por una descarga eléctrica en Málaga

Un trabajador de 34 años ha fallecido este sábado tras sufrir una descarga eléctrica en Málaga capital, según han informado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía y el Área de Seguridad del Ayuntamiento.

Los hechos han ocurrido sobre las 13.00 horas de este sábado ... en la calle Camino Huerta de Santa Cruz, n el parque empresarial Santa Cruz. El 112 ha sido alertado de que un hombre había sufrido una descarga eléctrica cuando trabajaba en una empresa.

De inmediato, dieron aviso a Policía Local, Policía Nacional, bomberos y servicios sanitarios, que cuando han llegado al lugar le han practicado las técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), si bien finalmente, la víctima ha fallecido, según han confirmado fuentes policiales al 112. Los bomberos, por su parte, han prestado apoyo a los servicios sanitarios del 061. Así, la dotación del parque de Teatinos desplazada al lugar ha asegurado la zona y el riesgo eléctrico para que los sanitarios pudieran actuar. Por otro lado, el 112 ha alertado a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión