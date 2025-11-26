Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Un incendio afecta a varias plantas del hospital Santa Lucía de Cartagena

Muere un motorista de 51 años en un accidente de tráfico en Fuengirola

Los operativos de emergencias trataron de reanimarle, aunque finalmente resultó fallecido

Imagen de archivo de un accidente en Andalucía
Imagen de archivo de un accidente en Andalucía abc

ABC Andalucía

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un motorista de 51 años ha fallecido en un accidente de tráfico registrado en la tarde de este martes 25 de noviembre en la localidad malagueña de Fuengirola, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Varias llamadas recibidas ... a partir de las 18.00 horas alertaban de un accidente con un motorista implicado en la calle Nuestro Padre Jesús Cautivo y solicitaban asistencia sanitaria urgente. Acto seguido se movilizó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Policía Local.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app