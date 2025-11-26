Muere un motorista de 51 años en un accidente de tráfico en Fuengirola

Un motorista de 51 años ha fallecido en un accidente de tráfico registrado en la tarde de este martes 25 de noviembre en la localidad malagueña de Fuengirola, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Varias llamadas recibidas ... a partir de las 18.00 horas alertaban de un accidente con un motorista implicado en la calle Nuestro Padre Jesús Cautivo y solicitaban asistencia sanitaria urgente. Acto seguido se movilizó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Policía Local.

Una vez en el lugar, los operativos de emergencia practicaron al motorista implicado en el siniestro técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque finalmente resultó fallecido.

