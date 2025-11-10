Suscríbete a
Muere un joven de 18 años y otras tres personas resultan heridas en un accidente en Coín

En el siniestro se han visto implicados tres turismos y una motocicleta

Andalucía cierra el fin de semana con un muerto por accidente de tráfico en sus carreteras interurbanas

Muere un joven de 18 años y otras tres personas resultan heridas en un accidente en Coín
Un joven de 18 años ha fallecido y otras tres personas han resultado heridas leves en un accidente de tráfico registrado en la tarde de este lunes en la localidad malagueña de Coín, tras la colisión entre varios vehículos. Las personas heridas ... son una mujer de 18 años, otra de 59 y un hombre del que no han trascendido más datos.

