Moreno proclama a Málaga «capital mundial de la cultura pop» en la inauguración de la Comic-Con

Málaga ha vivido una noche histórica con la inauguración de la San Diego Comic-Con en en el Palacio de Ferias y Congresos (FYCMA). Por primera vez en sus 45 años de trayectoria, el mayor evento de cultura pop del planeta sale de ... California y elige la capital de la Costa del Sol para desplegar su universo de cine, cómic, series, gaming y cosplay. Entre ovaciones, referencias andaluzas y estrellas internacionales, la ciudad se ha estrenado en la liga de los grandes escenarios culturales del mundo.

Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, ha subrayado el alcance del hito y su impacto para la región: «Hoy Málaga y Andalucía somos la capital de la cultura pop del mundo», ha afirmado, ligando el evento a la estrategia de atraer industria y talento. Más tarde, ha puesto foco en el potencial audiovisual del territorio: «Andalucía es un gran plató de 90.000 km² en el que se puede desarrollar cualquier fantasía».

David Glanzer, director de comunicaciones de la organización, ha reivindicado la dimensión «monumental» del salto internacional y la fuerza de la comunidad: «Empezamos en el sótano de un hotel en San Diego con muy pocos fans y ahora somos el primer evento de este tipo en el mundo».

El empresario americano ha destacado el apoyo de los aficionados como la clave del éxito de esta celebración: «Es todo gracias a la comunidad que hemos conformado entre todos, mucha diversidad unida por la pasión por esta cultura pop, por el lenguaje del amor y del corazón; han sido muchos días y noches para traer un evento de este calibre a España». Por último, ha querido agradecer a la ciudad su papel como anfitriona: «Málaga ha hecho honor a una cita de esta magnitud», ha concluido.

Los actores Taz Skylar y Dafne Keen ejercen de maestros de ceremonias en la inauguración del evento Alejandro Trujillo

El arranque también tuvo el calor de los fans gracias a dos de los actores más esperados: Dafne Keen y Taz Skylar. La intérprete hispano-británica, conocida por Logan y The Acolyte, animaron al público a disfrutar de «cuatro días inolvidables en Málaga», mientras que el protagonista de One Piece bromeó con que «este Hall M va a dar tanto que hablar como el legendario Hall H de San Diego». Sus palabras desataron la ovación de un auditorio que vivió la inauguración como una auténtica fiesta.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha comenzado su intervención en inglés con un «It's an honour to host an event like this», destacando el orgullo de la ciudad por acoger una cita de esta magnitud. El edil ha agradecido a la organización la elección de Málaga «porque la cultura pop sirve para unir a muchas personas» y ha reivindicado el papel de la capital como agente creativo: «Málaga también es productora». En clave identitaria, ha bromeado al asegurar que «Málaga es el San Diego de la California europea, que es Andalucía», y ha vaticinado la continuidad del acuerdo 2025-2027 porque, en sus palabras, «va a ser un exitazo».

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, el alcalde de Málaga, Francisco De la Torre, y el director ejecutivo de la Comic-Con, Javier Barberá Alejandro Trujillo

La magnitud del despliegue confirma el salto de escala: más de 300 horas de programación repartidas entre cine, series, cómic, gaming y cosplay, ocupación completa del interior de FYCMA y un «Village» exterior de 22.000 m² con escenario, gastronomía y activaciones abiertas al público. Las estimaciones de afluencia oscilan entre 100.000 y 120.000 asistentes, con una ocupación hotelera superior al 90% que sitúa a Málaga en plena temporada alta turística. El impacto económico y de proyección internacional refuerza a la ciudad como polo de grandes eventos y motor cultural de Andalucía.

San Diego Comic-Con se convierte en el segundo gran acontecimiento que abandona su exclusividad en Estados Unidos para recalar en Andalucía. La celebración de los Latin Grammy en Sevilla en 2023 ya marcó el camino y evidenció la estrategia de la Junta por proyectar la comunidad en el exterior, situando la cultura como una de las grandes señas de identidad de su acción política.

Moreno ha cerrado el acto de bienvenida recordando que el «histórico» acuerdo alcanzado con Comic-Con International, y que Andalucía aspira a consolidarse como un referente en la industria del entretenimiento. «Sabemos que es un mercado con un gran potencial y la apuesta de la Junta es decidida por apostar por ello», ha afirmado antes de despedirse entre aplausos con un guiño a la saga galáctica: «Que la fuerza os acompañe».