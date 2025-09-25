Suscríbete a
ABC Premium

Moreno proclama a Málaga «capital mundial de la cultura pop» en la inauguración de la Comic-Con

Uno de los mayores eventos internacionales de entretenimiento aterriza en FYCMA con cuatro días de programación, 120.000 asistentes previstos y un despliegue sin precedentes en la Costa del Sol

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, interviene en el acto de bienvenida de la Comic-Con Málaga
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, interviene en el acto de bienvenida de la Comic-Con Málaga Alejandro Trujillo
Alejandro Trujillo

Alejandro Trujillo

Málaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Málaga ha vivido una noche histórica con la inauguración de la San Diego Comic-Con en en el Palacio de Ferias y Congresos (FYCMA). Por primera vez en sus 45 años de trayectoria, el mayor evento de cultura pop del planeta sale de ... California y elige la capital de la Costa del Sol para desplegar su universo de cine, cómic, series, gaming y cosplay. Entre ovaciones, referencias andaluzas y estrellas internacionales, la ciudad se ha estrenado en la liga de los grandes escenarios culturales del mundo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app