Moreno avisa a Puente: «Ningún ministro va a pisotear a nueve millones de andaluces»

Juanma Moreno ha cargado con contundencia contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, en el comité ejecutivo del PP andaluz de este lunes de Pascua en Málaga. «La dignidad de nueve millones de andaluces no hay ministro en España que la pueda pisotear», ha sentenciado Juanma Moreno, tras la decisión «infantil» de quitar a los jóvenes andaluces las ayudas para el transporte público.

Moreno ha explicado que Puente no se puede levantar una mañana y decidir que no da ayuda. «¿Con quién se cree que está hablando?¿No sabe lo que es Andalucía?¿No sabe que es al comunidad mas poblada, la segunda en extensión y con un PIB a 222.000 millones? Es la columna vertebral del país y no se pisotea a los andaluces por vanidad o ignorancia», ha añadido el presidente andaluz.

En este sentido, Moreno ha asegurado que si Gobierno «no quiere poner un céntimo», será la Junta de Andalucía la que abone ese transporte. «Que nadie piense que nos va a pisotear ni amedrentar. Sabemos de nuestras capacidades y potencialidades. Allá cada uno con su infantilidad», ha afirmado.

El presidente andaluz lamenta que haya ministros «entretenidos en otras cosas». «Allá cada uno con lo suyo. Hemos conocido algo inédito. Infantil. Una pataleta impropia de una responsabilidad publica. De forma unilateral quita la ayuda. Sinceramente, creí que era un 'fake'. No puede tener una reacción tan infantil, soberbia y fuera de lugar. Demuestra que es un Gobierno que no es capaz de gestionar los intereses públicos y está solo en gestionar su vanidad», ha apostillado Moreno.

Frente a eso, Juanma Moreno tiró de obras en Sanidad, como la ampliación del hospital Costa del Sol, los centros de salud o el tercer hospital de Málaga. Relató la construcción de varios institutos como el de Las Chapas en Marbella y otro en Mijas. Apuntó las obras contra la sequía, como la desaladora de Marbella, que la hizo la Junta pese a no ser de su competencia. Y ahí se centró en la movilidad. «Ninguna comunidad o ciudad puede seguir dearrollándose si no hay una buena conectitividad», ha aseverado.

La Junta tiene tiene en construcción tres líneas de metro Sevilla, Málaga y Granada y dos tranvías. Y pide al Gobierno que remita a Andalucía y la Costa del Sol algo de lo que se lleva en impuestos en trenes. «Es la provincia elegida por miles de personas para residir y trabajar. A pesar de esa presión fiscal, el Gobierno no tiene la más mínima sensibilidad para revertir tantos miles de millones aporta a las arcas publicas en algo tan necesario como un tren para que todo el litoral esté conectado», ha afirmado Moreno.

Así, el presidente dio una solución. «Si no es capaz de hacerlo, que hable con nosotros y que ponga los recursos necesarios para poder hacerlo. Ya le aseguro que somos capaces de hacerlo. Lo hacemos sin dinero, imaginad con dinero», ha ofrecido Moreno, que está dispuesto a que si el Gobierno pone el dinero para hacer el tren de Nerja a Algeciras, la Junta ejecuta las obras.

Y mientras tanto, pide soluciones de movilidad con la autopista de la Costa del Sol. «Que la AP-7 a los trabajadores que todos los días van a la Costa del Sol le flexibilice lo precios y baje la tarifas para funcionar sin presiones», ha solicitado el presidente andaluz.